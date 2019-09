Saksa merepääste ühing annetas Juminda vabatahtlikele päästelaeva

Saksamaa merepääste ühing annetas Juminda vabatahtlikule merepääste seltsile päästelaeva. Juminda merepäästjate eestvedaja Artur Talvik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti peaks eeskuju võtma Saksamaast, kus merepääste on täielikult vabatahtlike ülesanne.

Saksa merepääste paat tegi Hara lahes näidissõidu. Kaheksa ja poole meetri pikkune ja 215 hobujõuga alusel on 26 aastat turjal. Paat on ehitatud igasuguse ilmaga kasutamiseks ja ümber minnes ajab end uuesti püsti.



"Meie merepääste alused on reeglina 30 aastat kasutusel. Pärast seda - selle paadi puhul on tegu 26 aastaga - on need nii heasse seisukorda viidud või nii hästi säilinud, et me saame need teistele merepäästeorganisatsioonidele edasi anda," rääkis Saksamaa merepääste ühingu tehniline inspektor Carl Johannes Göner.

Saksamaal puudub riiklik merepääste, see on vabatahtlike ülesanne. Juminda merepääste eestvedaja Artur Talvik on veendunud, et selles suunas peaks liikuma ka Eesti.

Kümne aastaga on Eestis merepääste jalad alla saanud - 35 seltsi, varustatud ja väljaõpetatud inimesed, umbes poolsada paati.

"Ma arvan, et me peaksime liikuma sinnapoole, kuhu on liikunud meie naabermaad, et merepääste võiks 100-protsendiliselt vabatahtlike käes olla. Näide, et Haapsalus pandi kutseline merepääste kinni, näitab ka seda, et riigi tasandil ollakse selleks valmis juba," rääkis Talvik.

Eestis ristiti paat Breemeniks. Seal asub Saksamaa merepääste peakorter.

Paat hakkab teenindama ala Pranglist Käsmuni välja.

Talvik ütles, et lähiaastatel on kindlasti aina rohkem paadi-, süsta- ja aerulauamehi, seega paadil tööst puudu ei tule.