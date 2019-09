Valimiste eel oli riiki juba raputanud mässuliste valimiseelne vägivald ning USA-Talibani rahukõneluste lagunemine. Valimispäeval olid aga paljud inimesed samaväärselt mures ja pettunud riigiametnike korruptsiooni ja hääletuskohtades valitsenud korralageduse pärast. Kohati polnud valimisjaoskonna töötajad avamise ajaks kohalgi.

Probleemid valimiste käigus ning hääletustulemuse vaidlustamine võib tõugata sõjast vaevatud riigi suuremasse kaosesse.

Paljud hääletama läinud afgaanid leidsid enda eest poolikud hääletusnimekirjad, rikkis pettusevastased biomeetrilise tuvastamise süsteemid ning kohati ka vaenulikud valimistöötajad.

Hääletust jälgiva Sõltumatu Kaebuskomisjoni esindaja Ruhollah Nawroz ütles, et need probleemid esinesid üle riigi.

Nawrozi sõnul saabus ta pealinna Kabuli Taimani linnajao valimisjaoskonda kell 6 ning pidi probleemidega silmitsi seisma tund tunni järel.

Jaoskonnad avasid uksed kohaliku aja järgi kell 7 ja sulgesid need kell 17. Algselt pidid uksed kinni minema kell 16, kuid valimiskomisjon pikendas lahtiolekuaega tunni võrra. Jaoskondi oli 4942, kuid neist 431 ei saanudki avada, sest julgeolekujõud ei suutnud nende turvalisust tagada.

Esialgsed valimistulemused avaldatakse 17. oktoobril ning lõplikud 7. novembril. Kui ükski 18 kandidaadist üle pooli häältest ei võida, siis lähevad teises voorus vastamisi kaks enim hääli kogunud kandidaati.

Küsitluste järgi toetavad valijad enim ametisolevat presidenti Ashraf Ghanit ning tema partnerit ühtsusvalitsuses Abdullah Abdullah'd.

Afganistani valimised on kurikuulsalt suurte puudustega ning eelmistel, 2014. aasta presidendivalimistel esitati korruptsiooni ja pettuse kohta nii palju kaebusi, et USA pidi vägivalla ärahoidmiseks vahele astuma. Võitja jäigi välja kuulutamata ning Washington pani kokku ühtsusvalitsuse, kus Ghani ja Abdullah said võrdse võimutäiuse - Ghanist sai president ja Abdullah'le loodi uus valitsusjuhi koht.

Valimisi varjutasid pommirünnakud

Islamiliikumine Taliban on kaks kuud kestnud kampaaniaperioodi ajal korraldanud mitmeid pommirünnakuid ning ähvardas korduvalt viia läbi rünnakuid ka hääletuse ajal valimisjaoskondades.

Laupäeva hommikul kärgatas pomm Kandahari linnas Afganistani lõunaosas, viga sai vähemalt 15 inimest. Väiksemad plahvatused on leidnud aset mitmes teises valimispunktis üle terve riigi.

"Rahu on meie rahva esimene soov," ütles pealinnas Kabulis valimas käinud Ghani.

"Meie teekaart (rahuni) on valmis, ma tahan rahvalt luba ja volitusi, et me saaksime rahu poole püüelda," ütles ta.

Kabuli tänavatele on toodud suured julgeolekujõud, samuti on linna sisenemine keelatud ka veoautodele, et välistada suuremaid pommirünnakuid.

"Ma tean, et on turvaohud, kuid pommid ja rünnakud on muutunud osaks meie igapäevaelust," ütles üks valijatest AFP-le. "Ma ei karda, me peame valima, kui me tahame oma elusid muuta," lisas ta.