Trump: näib, et rünnakute taga on Iraan, kuid ma ei taha sõda

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et talle tundub, et Saudi Araabia naftarajatistele korraldatud droonirünnakute eest kannab vastutust Iraan, kuid märkis, et ei taha sõda.

Valges Majas Bahreini kroonprintsi Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifat võõrustanud Trumpi sõnul ei kaalu Ühendriigid vastumeetmeid enne, kui saavad lõplikuid tõendeid sellest, et rünnakute eest vastutab Iraan.

"Suuresti me juba teame ja see näib enamikule kahtlemata nii, et see oli Iraan, kuid me tahame lõplikult teada, kes seda tegi," lausus ta.

Samas rõhutas USA president, et kui rünnakud peaksid andma alust vastulöögiks, on riik selleks valmis.

"Kõige selle juures tahaksime kahtlemata vältida sõda," lausus Trump. "Me ei taha kellegagi sõda, kuid me oleme selleks valmis paremini kui keegi teine."

Presidendi sõnul konsulteerib USA esmalt Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide ja teiste sõpradega Lähis-Idas ning ka oma liitlastega Euroopas.

"Aga ma ütlen teile, et see oli väga suur rünnak ja see võib saada meie riigilt väga kergelt vastulöögi, mis on palju kordi suurem," ütles Trump.

Välisminister Mike Pompeo sõnul on ilmnemas üha rohkem infot, mis viitab Iraani süüle.

Teheran on eitanud seotust rünnakutega, mis langevad USA ja islamivabariigi süveneva vastasseisu ajale.

Trump ütles ka, et Pompeo sõidab Saudi Araabiasse, kuid ei täpsustanud visiidi aega.

USA ametiisikute sõnul näitavad satelliidifotod, et laupäevane rünnak korraldati Iraani või Iraagi territooriumilt, mitte Jeemenist, nagu väitsid sealsed huthi mässulised.

Jeemeni sõjas huthidega võitleva Saudi Araabia juhitava sõjalise koalitsiooni väitel pärinesid Saudi naftarajatisi tabanud raketid ilmselt Iraanist.

Ekspertide sõnul hõlmasid laupäevased rünnakud nii droone kui ka tiibrakette, mis tabasid oma sihtmärke üllatava täpsusega.

USA kaitseminister Mike Esper ütles esmaspäeval enne Trumpi sõnavõttu, et Ühendriikide relvajõud valmistuvad andma vastust rünnakule Saudi Araabia naftatöötlemistehasele ja kaitsevad rahvusvahelist korda, mida Iraan püüab õõnestada.

"USA sõjavägi töötab meie ametkondadevahelise meeskonna kaudu meie partneritega selle seninägematu rünnakuga toimetulemiseks ja rahvusvahelise korra kaitsmiseks, mida Iraan õõnestab," kirjutas kaitseminister Twitteris.

Esper andis koos kaitseministeeriumi juhtkonnaga enne seda Trumpile olukorrast ülevaate.

USA kongressi liikmed hoiatasid valitsust uue sõja alustamise eest ajal, kui Ühendriikide väed tegutsevad endiselt Süürias, Iraagis ja Afganistanis.

"USA sõjaväe otsene seotus vastusega Iraani rünnakutele Saudi naftarajatistele oleks tõsine viga," kirjutas vabariiklasest senaator Mitt Romney Twitteris.

"Ühendriigid on jätkanud relvatarneid, et Saudi Araabia saaks end ise kaitsta. Kui Saudi Araabia peaks Iraani rünnakutele vastama, peaks USA olema valmis abistama mittekineetilises rollis," kirjutas endine presidendikandidaat.

"USA ei tohi alustada ründesõda Iraani vastu ilma kongressi heakskiiduta," ütles demokraadist kongresmen Ro Khanna. "Huthid ei ole Iraan. Me ei saa lasta veel ühel pettusel tirida meie sõtta Lähis-Idas."