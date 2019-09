Narva pidi linnaettevõtte nõukogusse nimetatud poliitiku kiirelt tagasi kutsuma

Narva linnavalitsus pidi juba kaheksa päeva pärast linnavolikogu liikme Fjodor Ovsjannikovi määramist munitsipaalettevõtte Narva Linnaelamu nõukogusse ta seal tagasi kutsuma, kuna saadikul on kehtiv kriminaalkaristus.

"Selleks, et nõukogu oleks otsustusvõimeline, peab sellesse kuuluma vähemalt kolm liiget. Kuna praegu oli nõukogus kaks liiget, siis tegi nõukogu esimees ettepaneku nimetada kolmandaks liikmeks Ovsjannikov. Sellele toetudes nimetasime Ovsjannikovi nõukogu liikmeks, kui hiljem leidsid meie juristid, et praegu ta ei saa nõukogu liige olla. Nii järgnes meie poolt tehniline parandus," rääkis Narva linnapea Aleksei Jevgrafov pühapäeval ERR-i vene toimetusele.

Ovsjannikov määrati Narva Linnaelamu nõukogusse 18. septembril ja kutsuti seal tagasi juba 26. septembril.

Küsimusele, kas Narva linnavõimud tõesti ei teadnud, et Ovsjannikovi karistus ei ole veel kustunud, vastas linnapea Jevgrafov, et neil oli probleeme karistusregistrile ligipääsuga.

"Seepärast jätsid meie juristide selle tähelepanuta. Loodan, et tulevikus see ei kordu. Praegu tegeleme registrile ligipääsuga, et juristid võiksid taoliste olukordade ärahoidmiseks seda kasutada," ütles Narva linnapea.

Äriregistri andmeil kuulusid 29. septembri seisuga Narva Linnaelamu nõukogusse Olev Sillandi, Jekaterina Golubtsova ja Vladimir Tarahtin. Samas kutsus linnavalitsus Sillandi nõukogust tagasi juba septembri alguses.

Seni ei ole teada, kes saab nõukogu kolmandkas liikmeks.

Tänavu mais kutsuti Ovsjannikov tagasi Narva haigla nõukogust. See juhtus pärast seda, kui tema kehtiva karistuse tõttu ei lubatud Narva haiglat riigihankele, milles otsiti alkoholismiravi pakkujat.

Ovsjannikov mõisteti enne 2017. aasta kohalikke valimis lõplikult süüdi mõjuvõimuga kauplemises ja konkurentsialastes kuritegudes. Selle eest võeti talt saadiku mandaat, kuid sellele vaatamata osales ta valimistel Keskerakonna nimekirjas ja valiti uuesti linnavolikogusse, mille liige ta fraktsioonitu saadikuna ka praegu on. Ovsjannikov kuulub äriregistri andmeil jätkuvalt Keskerakonda.