Fermi Energia kaalub, kas osta General Electric Hitachilt uue tehase tehnoloogia. Võimalikke partnereid on mitu. Märtsis allkirjastas Fermi ühiste kavatuste protokolli Briti ettevõttega Moltex Energy.

Fermi loodab tuumareaktori käivitada 2030ndate aastate alguses. Tuleva aasta jaanuaris peaks valmima tuumajaama teostatavusanalüüs. Kuhu uus tuumajaam tuleks, on praegu samuti lahtine.

Näiteks Viru-Nigula vallavanem on täiesti avalikult kutsunud rajama tuumajaama oma valda.

Fermi Energia osanik Sandor Liive sõnul ollakse Viru-Nigula vallas kohapeal käidud ja konkreetse paigaga tutvutud, kuid selleks, et ühegi asukoha kohta võtta seisukoht, peab teostama vajalikud uuringud.

"Tegelik asukoht võimaliku tuumajaama jaoks otsustatakse riikliku planeeringuga. Me kaalume ja vaatame, kus on tingimused Eestis täidetud. Kõige olulisem on võib-olla jahutusvee kättesaadavus, mis paneb paika, et suure tõenäosusega peab see olema mere ääres," rääkis Liive, kelle sõnul on tänasel päeval veel liiga vara rääkida kindlast asukohast.