Fermi Energia ei plaani lähiajal uusi tuumajaamale sobivaid asukohti uurida

Fermi Energia on uurinud tuumajaama võimaliku asukohana Lääne-Virumaal Kunda ja Ida-Virumaal Aidu-Toila piirkonda. Mõlemad kuulusid ka tuumajaama riiklikus ruumianalüüsis 15 võimaliku asukoha hulka. Fermi Energia uuringupiirkondi veel laiendada ei kavatse.

"Kui lugeda riigi tööd, siis nad näevad ette, et lisaks olemasolevale analüüsile järgneb neil etapp, kus nad moodustavad pingerea erinevatest asukohtadest. Me ootame ära selle hetke, kus riik teeb selle pingerea, millised nendest 15 asukohast on kõige mõistlikumad, vastavalt sellele hakkame me vaatame, millised on meie edasised tegevused," sõnas Fermi Energia juhatuse liige Diana Revjako.

"See, millal ajakavas tehakse eelanalüüsis väljaselgitatud piirkondadele detailsem uuring, mille käigus selguks kandidaatalad ja nende seast omakorda perspektiivseimad, millega minnakse planeerimisprotsessi, sõltub vabariigi valituse soovidest ja Riigikogu 2024.a tuumaenergia kohta langetatavast otsusest. Käesoleval aasta asukohtade täpsemaid uuringuid tuumaenergia töörühmal plaanis pole," sõnas tuumenergia töörühma koordinaator Reelika Runnel Keskkonnaministeeriumist.

Fermi Energia valis aasta alguses välja nende arvates Eestisse sobiva 300megavatise võimsusega keevaveereaktori mudeli. Praegu käivad Kanadas tööd esimese säärase väikereaktori rajamiseks. Elektrit peaks ta hakkama tootma nelja-viie aasta pärast.

"Praegu on see reaktor sellises staadiumis, et ta on saanud sealse regulaatori poolt litsentsi ehk ta on tunnistatud ehituskõlblikuks ja ohutuks. Ontario Power Generation, kes on selle reaktori tulevane omanik - nemad on Kanadas alustanud juba ehitustöödega," rääkis Diana Revjako Kundas toimunud pressitunnis.

Kas Eestisse saab tuumajaama rajada või mitte, peaks riik otsustama järgmisel aastal.