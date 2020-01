Uuring: tuumajaamal võib olla positiivne majanduslik mõju

Ühe reaktormooduliga miljard eurot maksva elektrijaama ehitamine tähendaks hinnanguliselt rohkem kui 300 miljoni euro väärtuses kaupade ja teenuste hankimist Eesti ettevõtetelt ning riigile 100 miljonit eurot otsest maksutulu, teatas ettevõte. Ühtlasi võimaldaks ühe mooduliga tuumajaamas elektri tootmine vältida iga-aastaselt 130-150 miljoni euro jagu elektri importi.

Eeltasuvusuuringu autorid märgivad, et uue põlvkonna väike moodulreaktor avaldaks märkimisväärset positiivset mõju ka elektrijaama ümbritsevatele aladele ja kohalikule omavalitsusele, mille territooriumil reaktor paikneks – seda nii kõrgepalgaliste vallaelanike juurdekasvus, kohalikelt ettevõtjatelt ostetavate kaupade ja teenuste tarbimise suurenemises kui ka võimaliku talumishüvitise näol. Samuti saaksid inimesed tööd elektrijaama väljaõppe- ja külastuskeskuses.

Kaudsema mõjuna võimalikku elektrijaama ümbritsevale alale märgiti uuringus ära, et elektrijaam võimaldaks uute investeeringute ja kõrge lisandväärtusega tööstuse meelitamist lähedalasuvasse piirkonda, sest elektrituruseadus võimaldaks neile ettevõtetele võrguhoolduse tasuta otseliiniga elektrit, mis tähendaks selget konkurentsieelist suure elektritarbimisega tööstusele.

"Tuumajaama ei ehitata üleöö, vaid see eeldab üle kümne või enama aasta pikkust ettevalmistusperioodi. Me oleme Fermi Energias võtnud endale selgeks eesmärgiks viia läbi mahukad uuringud ja rääkida inimestega üle kogu Eesti enne kui me selle projektiga kiiremas tempos edasi läheme. Hea meel on tõdeda, et majandusliku eeltasuvusuuringu sõnumid olid julgustavad, aga antud juhul tuleb mõista, et majandus on vaid üks osa suurest pildist," ütles Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

"Selliste projektide puhul peaksid majandusliku mõju uuringud olema A ja O, sest need mõjutavad väga suurt osa ühiskonnast. Oleme ülikoolis välja arendanud võimekuse selliseid analüüse läbi viia ja meil on hea meel, et Fermi Energia meeskond võtab projekti ettevalmistamist täie tõsidusega, uurides erinevaid aspekte, mis selliste mahukate projektide puhul kaasas käivad," ütles Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja Siim Espenberg.

Eeltasuvusuuringu viis läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE). Uuringu autorid on Hans Hõrak, Mustafa Hakan Eratalay, Kevin Kuriakose ja Anastasiia Pustovalova.

Fermi Energia eesmärk on Eestisse ehitada väike tuumajaam. Fermi Energia on asutanud Marti Jeltsov, Merja Pukari, Kaspar Kööp, Henri Ormus ja Mait Müntel, Sandor Liive ja Kalev Kallemets.

Teisipäeval teatas ettevõte koostöölepingud Soome energiaettevõttega Fortum ja Belgia inseneriettevõttega Tractebel, et alustada tihedamat koostööd väikse moodulreaktori juurutamisprojekti raames.