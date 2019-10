Lörtsisaju toob meile Skandinaavia kohal tugevnev külm kõrgrõhkkond ja teisalt Venemaa põhjaossa koonduv madalrõhkkond. Nende vahel tungib põhjakaarest jõuliselt külm sisse, madalrõhkkonna piirest kandub ka niiskust. Radaripildil on näha Eesti kohal pilvemassi, millele annab lisatoidet suhteliselt soe mere- ja lahevesi (10..13°C), ning Soome kohalt saabuvat täiendust sajupilvedele.

Ilmateenistuse radaripilt 4. oktoobril Autor/allikas: ilmateenistus.ee

Sajuhood on reede ennelõunal põhiliselt vihmana, pärastlõunal tuleb sekka lörtsi, õhtul ja eeloleval ööl muutuvad sajuhood veelgi enam lörtsiseguseks. Maapinnale langedes esialgu lörtsikiht sulab, kuid õhtul valitseb oht, et teepindade jahtudes ja tihedama sajuhoo all jääb libeda kihina teepinnale. Tihedam on sadu tõenäoliselt Hiiumaal ja Põhja-Eestis.

Sajupilvede all on temperatuur reede õhtul ja ka eeloleval ööl 0..+3°C.

Kesk- ja Lõuna-Eestis on oodata laiguti pilvekihi hõrenemist, temperatuur langeb siis alla 0°C (0..-2°C) ja märjad teepinnad jäätuvad.

Maanteeameti hooldepartnerid on libedaohu tõttu valmis ning teevad vajadusel libedusetõrjet, ütles ameti teehoiudirektor Raido Randmaa.

Naastrehvidega sõitmine on lubatud alates 15. oktoobrist. Lamellrehvidega tohib sõita aastaringselt.