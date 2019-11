Libedus on põhjustanud kümneid liiklusõnnetusi

Politsei teatas, et autojuhtidel on aeg meelde tuletada talvised sõiduvõtted ning arvestada kaasliiklejate ja ilmastikuoludest tingitud pikema sõiduajaga.

"See statistika näitab, et sõidukijuhtidel on aeg meelde tuletada talvised sõiduvõtted – alustades auto lumest ja jääst puhastamisest kuni piisava aja varumiseni oma teekonna läbimiseks. Tuleb arvestada nii kaasliiklejatega kui ka sellega, et libedaga pikeneb pidurdusteekond,"rääkis Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

Suured maanteed on soolamärjad, eriti ettevaatlik tuleb olla kõrvalteedel ja metsavahelistel lõikudel. Muutunud ilmaolud tähendavad, et autojuhtidel on viimane aeg panna oma sõidukile alla talverehvid.

"Kuigi need on kohustuslikud alates 1. detsembrist, nõuavad reaalsed teeolud juba praegu talverehvidega sõitmist. Musta jää puhul ei piisa ainult talverehvidest, lisaks sellele tuleb oma sõiduvõtteid kohaldada ilma- ja teeoludele vastavaks," ütles Kullamäe.

Kullamäe kinnitusel on politsei valmis alates detsembrist sõitjate rehvivalikut kontrollima ning rikkujad vastutusele võtma.