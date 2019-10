Endine konservatiivist minister pürgib Londoni linnapeaks

Londoni linnapea valimised toimuvad järgmisel aastal. Siiani on end kandidaadina üles seadnud praegune linnapea, Tööpartei liige Sadiq Khan ning Konservatiivse Partei liige Shaun Bailey, vahendas BBC.

Samuti on teatanud kandideerimisest liberaaldemokraat Siobhan Benita, Rohelise Partei liige Sian Berry ja Naiste Võrdõiguslikkuse Partei Sue Black.

Stewart ütles Twitteris, et viimased kümme aastat parlamendis olla on olnud privileeg.

"Ma lahkun sellest Westminsteri gooti karjumiskambrist. Ma taandun poliitikast, mis tekitab minus mõnikord tunde, et Trump ei olegi Londonist ära läinud, ning ma tahan kõndida läbi kõik selle suurepärase linna linnaosad, et jõuda meie juurde tagasi," rääkis ta sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Intervjuus Londoni Evening Standardile ütles Stewart, et ta on uhke, et on saanud olla Konservatiivse Partei liige ning jagab endiselt parteiga samasid väärtuseid. Ta lisas, et lahkus parteist suuresti erimeelsuste tõttu seoses Brexitiga, aga ka põhjusel, et partei hääletoon on muutunud varasemast agressiivsemaks.

Stewart kirjutas londonlastele ka avaliku kirja, milles ütleb, et ta seisab vastu vastastikele solvangutele, laiskusele, poolikutele ideedele ja mõttetutele kompromissidele parteipoliitikas.