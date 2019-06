Johnsoni kõrval olid neljapäeva hommikuse seisuga võistluses veel välisminister Jeremy Hunt, keskkonnaminister Michael Gove ja siseminister Sajid Javid.

Boris Johnson sai neljapäevases esimeses voorus konservatiividest parlamendisaadikutelt 157 häält. Keskkonnaminister Michael Gove kogus 61 häält, välisminister Jeremy Hunt 59 häält ning Javidi saagiks jäi 34 häält, vahendas BBC.

Neljapäeval toimub veel üks hääletusvoor, et selgitada välja kaks kandidaati, kes esitatakse erakonna 160 000 liikmele. Arvestades Johnsoni suurt toetust varasematel hääletustel, on tema edasipääsemine sisuliselt garanteeritud.

Juhul kui ükski kandidaat vabatahtlikult ei loobu ja alles jääb kolm kandidaati, tehakse teine hääletus kell 14:30-16:30 (Eesti aeg 17:30-19:30).

Enne erakonnaülest hääletust osalevad kaks kandidaati 16 kampaaniaüritusel üle riigi ja kahes teledebatis.

Võitja kuulutatakse välja 22. juuliga algaval nädalal ja seejärel võtab ta peaministri koha üle tagasi astunud Theresa Maylt.

Kolmapäevasel 313 konservatiivi parlamendisaadiku hääletusel tuli esimesele kohale Johnson 143 häälega. Hunt, Gove ja Javid said vastavalt 54, 51 ja 38 häält. Välja langes rahvusvahelise arengu minister Rory Stewart 27 häälega.

Kõik alles jäänud kandidaadid on öelnud, et ähvardavad lahkuda Euroopa Liidust leppeta, et veenda Brüsselit kõnelusi taasavama.

Johnson ja Javid ütlesid, et Ühendkuningriik peab blokist lahkuma 31. oktoobril leppega või ilma. Hunt ja Gove on aga öelnud, et on valmis Brexitit edasi lükkama, kui lepe Brüsseliga tundub lähedal.