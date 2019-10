Maailma aktsiaturud kosusid veidi pärast nädala kaotusi

Langust süvendas USA lubadus kehtestada kahe nädala pärast tollimaksud Euroopa kaupadele, pessimismi süvendasid andmed tööstus- ja teenindussektori kehvast seisust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa üldaktsiaindeks STOXX 600 näitas nädala jooksul vähikäiku, kuid kerkis reedel.

Frankfurdi börsil kujunes kõige rängemaks neljapäev, kui kardeti, et USA kehtestab tollimaksud ka autodele, ent seda ei ole seni juhtunud.

BMW aktsia langes reedel, kui Austraalia teatas, et kutsub tagasi 20 000 vigase turvapadjaga autot.

Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania börsidel on oktoobrikuu algus siiski läinud paremini.

"Sel nädalal on olnud üksnes halvad uudised. Valitseb hirm, et neil tollimaksudel on otsene mõju majandusele. Viimased numbrid seda ka näitavad. Nõnda on optimism turgudelt kadunud," rääkis ICF Panga maakler Arthur Brunner.