USA huvi Kreeka vastu on mõistetav - on ju tegu ühega vähestest Süüria lähedal asuvaist riikidest, mis ise otseselt Süüria konfliktiga seotud pole ning mis ei ole samal ajal mingil põhjusel ebastabiilne või sinna kalduv. Kas Kreekast võiks Lähis-Ida tasakaalustav jõud saada, on siiski kahtlane, sest Kreeka ise leiab oma vanale tülile Türgiga uut ainest. Seekord on tüliõunaks Türgi naftapuurimine Küprose majandusvete selles osas, mis juba 1974. aastast Türgi kontrolli all on, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mike Pompeo rõhutas, et tegevus rahvusvahelistes vetes peab alluma kindlatele reeglitele.

"Me oleme türklastele rääkinud, et ebaseaduslik naftapuurimine on vastuvõetamatu ja me jätkame diplomaatiliste meetmetega, et tagada, nagu me alati teeme, rahvusvahelisele õigusele alluvatel aladel ainult õiguspärast tegevust," ütles Pompeo.

Türgi naftapuurimislaev on praegu Küprose rannikust 50 meremiili kaugusel ning pole veel puurima hakanud. Türgi valitsuse teatel aga alustatakse puurimisega esimesel võimalusel.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles, et Türgi äsjased teod Küprose majandusala 7. blokis on Küprose suveräänsuse räme rikkumine.

"USA-l on Vahemere idaosa piirkonna vastu eriline huvi ja Küpros ei taha midagi muud, kui enesestmõistetavat rahvusvahelise õiguse järgimist," rääkis Mitsotakis.

Kreeka ja USA suhted on pärast Teist maailmasõda kogu aeg väga head olnud ning olid seda ka ajal, mil Kreekat üsnagi julmade meetoditega valitses sõjaväeline diktatuur. Ilmselt just sellest ajast pärit meelekibedus on põhjus, miks iga Kreekat külastav USA riigitegelane suudab tuhandeid protestijaid tänavaile tuua. Meeleavaldajad sõimasid USA-d rahvaste mõrtsukaks ning nõudsid, et Kreeka selle mõrtsukriigiga mingeid kaitsekoostööleppeid ei sõlmiks.