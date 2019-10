"Me hoiatasime kurde, et ameeriklased hülgavad nad. Ja siin Rhodosel võin ma isiklikult kreeklasi hoiatada - mõelge, kas selline saatus ei või oodata ka teid," rääkis Venemaa suursaadik Euroopa Liidu juures Vladimir Tšižov, mida vahendas veebiväljaanne Euractiv.com.

Venemaa esindaja osales Rhodosel peetud rahvusvahelisel kultuuridevahelisel foorumil, kus ta kritiseeris oktoobri algul, kui Kreekas käis USA kaitseminister Mike Pompeo, sõlmitud laiendatud kaitselepet kahe riigi vahel. Lepinguga saavad USA relvajõud õiguse kasutada Souda lahes asuvat mereväebaasi, Kreeka keskosas Stefanovikeios ja Larissas paiknevaid sõjalennuvälju ning Alexandroupolise sadamat Kirde-Kreekas. Pompeo taunis oma visiidi ajal ka Türgi tegevust Vahemere idaosas Küprose lähistel gaasimaardlate uurimisel, nimetades seda seadusevastaseks ja mitte-aktsepteeritavaks.

"Ma leian, et see oli viga, aga see on minu isiklik arvamus. Muidugi tuleb kreeklastelt endalt küsida, miks selline otsus tehti. Aga ma ei välistaks, et nad tegid seda arvestades USA ja Türgi vahel kasvanud pingeid. Siiski ma ei usu, et see oleks hästi läbi kaalutud pikemas perspektiivis," lisas Tšižov uudisteagentuurile TASS, mida vahendas Kreeka meedia.

Juba aastaid Brüsselis Venemaad Euroopa Liidu juures esindav Tšižov on töötanud suursaadikuna Küprosel ja Vene eriesindajana Balkani regioonis.

Alexandroupolise sadam mängib võtmerolli USA vägede liigutamisel Vahemerelt Euroopasse ja sealhulgas Läänemere piirkonda ilma Türgit kasutamata. Seda võib kasutada ka USA veedlatud maagaasi transportimiseks Euroopasse, märkis Euractiv.com