USA võimud hoidsid New Yorgi lennujaamas kinni Vene duumasaadikut

"Meile saabus kaks päeva tagasi riigiduuma saadik Inga Jumaševa, ta peeti New Yorgi lennujaamas kinni, paluti minna eraldi ruumi, kus teda küsitles ligi tund aega FBI kaastöötaja," ütles laupäeval ajakirjanikele Venemaa suursaadik Anatoli Antonov. "Lisaks sellele pakuti talle võimalust kohtuda FBI töötajaga ka mitteametlikus olukorras ning jätkata suhtlust," märkis Vene suursaadik.

Vene diplomaadi sõnul on Jumaševa teinud väga palju Venemaa ja Ameerika Ühendriikide suhete edendamiseks. Ta suundus kahe riigi vahelisele foorumile Fort-Ross.

"Ma ei kujta ette, kui meie vastavad teenistused peaksid kinni mõne senati või esindajatekoja liikme," rääkis Vene diplomaat.

"Me peame sellist tegevust vastuvõetamatuks, peame Ameerika võimude tegevust ennekuulmatuks. Saatsime täna sellekohase noodi riigidepartemangu ja ootame, et meile selgitatakse, mida tähendavad sellised sondeerivad lähenemised duumasaadikule," rääkis Antonov.

Vene suursaadiku hinnangul tähendab New Yorgi lennujaamas juhtunud, et USA-s on jõudusid, mis ei ole huvitatud Vene-USA suhete stabiliseerumisest. Ta meenutas, et mõni päev varem ei saanud umbes kolmandik ÜRO Peaassambleel osalema pidanud Vene diplomaatides viisat.

Varasemalt teatas ka Vene välisministeeriumi pressiesindaja, et Vene diplomaadid ei saanud osaleda foorumil Fort-Ross, kuna USA võimud ei andnud neile viisat.

Jumaševa valiti riigiduumasse Baškortostanist Ühtse Venemaa nimekirjas ning ta kuulub duuma väliskomisjoni ja on USA kongressiga suhete edendamise saadikurühma koordinaator.