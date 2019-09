Lavrov: Lääs ei suuda leppida oma allakäiguga

Lavrov süüdistas end külmas sõjas võitjaks kuulutanud riike, et maailma praegustele probleemidele ning rahvusvahelise kogukonna murenemisele panid aluse just nemad.

Ministri sõnul manipuleerivad lääneriigid oma kodanikke, levitavad valeinfot ega lase ajakirjanikel oma tööd teha. Kõik on süüdistused, mida Lääs heitis pikalt ette Nõukogude Liidule ja teeb sama tema õigusjärglasele Venemaale.

"Läänel on raske aktsepteerida maailmaasjades oma sajanditepikkuse ülemvõimu vähenemist," lausus Lavrov. "Juhtivad lääneriigid üritavad tõkestada polütsentrilise maailma arengut, et saada tagasi oma eelispositsioonid, et kehtestada teistele käitumisnormid, mis põhinevad Lääne kitsal tõlgendusel liberalismist."

Moskva ja Washingtoni suhted on halvenenud aastaid. Nad on vastaspooltel mitmes rahvusvahelises vaidluses, alates Iraani tuumaprogrammist kuni Süüria sõja ja Venemaa anneksioonini Krimmis. Kriis suhetes süvenes veelgi seoses Venemaa võimaliku sekkumisega USA 2016. aasta presidendivalimistesse.

Lavrov süüdistas lääneriike topeltstandardis, öeldes, et nad edendavad liberaalseid väärtusi, kui see neile sobib, kuid heidab need kõrvale, kui ei sobi. "Kui see on kasulik, siis on inimeste enesemääramisõigus tähtis. Ja kui ei ole, siis kuulutatakse see seadusvastaseks," lausus ta.