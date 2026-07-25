Vene sõjaväele elektroonikat hankinud Eesti kodanik tunnistas end USA-s süüdi

USA föderaalprokuratuuri teatel tunnistas Ševljakov neljapäeval end süüdi vandenõus rikkuda ekspordieeskirju. Süüdistuse järgi osales ta tarnevõrgustikus, mis hankis eriotstarbelist elektroonikat Venemaa sõjaväele ja valitsuse lepingupartneritele.

Skeemi abil eksporditi USA-st ebaseaduslikult üle miljoni dollari väärtuses tundlikke elektroonikaseadmeid.

Kohtudokumentidest selgub, et Ševljakovil oli keelatud USA-st ilma kaubandusministeeriumi loata kaupu hankida, ent ta eiras aastaid ekspordipiiranguid.

Eesti ametivõimud pidasid mehe kinni 2023. aastal ning andsid ta 2025. aasta augustis USA-le välja.

Ševljakovi ähvardab süüdimõistmise korral kuni 40-aastane vangistus ning ühtlasi on ta nõustunud maksma USA valitsusele ligikaudu 1,5 miljonit dollarit.

"Süüdistatav juhtis ligi kümme aastat välismaist tarnevõrgustikku ja varustas Venemaa sõjalisi asutusi keeruka USA tehnoloogiaga, kahjustades nii USA kui ka Ühendriikide liitlaste riiklikku julgeolekut," ütles föderaalprokurör Joseph Nocella.

"Süü tunnistamine kinnitab, et prokuratuur võtab otsustavalt vastutusele kõik, kes aitavad Venemaal ebaseaduslikult USA tehnoloogiat hankida, sõltumata nende isikust või elukohast," teatas prokurör.

FBI Houstoni büroo eriesindaja Jason Hudson märkis, et Ševljakovi tabamiseni viis 14 aasta tagusest FBI juurdlusest välja kasvanud uurimine.

Varifirmad ja Venemaa kliendid

Prokuratuuri sõnul pettis Ševljakov USA tootjaid ja tarnijaid ning hankis tundlikku tehnoloogiat varifirmade kaudu. Seejärel toimetati seadmed Venemaa lõppkasutajatele, sealhulgas kaitsetööstuse ettevõtetele ja valitsusasutustele.

Ševljakov teadis talle kehtestatud piirangutest, kuid otsustas ekspordireegleid eirata, rõhutas prokuratuur.

Ühel juhul esitas Ševljakov USA ettevõttele eriotstarbeliste elektroonikakomponentide tellimuse, ent firma keeldus müügist, viidates sellele, et tellija on piirangutega isikute nimekirjas. Seejärel tellimus tühistati, kuid esitati mõne päeva möödudes teise e-posti aadressi ja valenime alt uuesti.

Venemaa klientidele hangitud kaupade hulgas olid kõrgsagedussides kasutatavad madala müratasemega sagedusjaoturid ja sagedussüntesaatorid.

Lisaks hangiti analoog-digitaalmuundureid, mis leiavad kasutust kaitsesüsteemides, sealhulgas avioonikas, rakettides ja elektroonilise sõjapidamise seadmetes.

Eriotstarbeliste seadmete osas suhtles Ševljakov aktiivselt Venemaa kaitsetööstusettevõtete ja telekommunikatsioonifirmadega.

Ületas Eesti-Vene piiri üle saja korra

Ševljakov reisis hangitud seadmete kohaletoimetamiseks sageli Eesti ja Venemaa vahel.

Aastate 2010–2016 piiriületusandmetest selgub, et sel perioodil ületas Ševljakov Eesti-Vene piiri üle saja korra, tehes sageli ühepäevaseid edasi-tagasi reise.

Soome ametivõimude materjalidest ilmneb, et mees peeti kinni ka Soomes, kui ta püüdis elektroonikat Venemaale smugeldada.

Kuna Ševljakov jättis tollideklaratsiooni esitamata, otsisid Soome piirivalvurid sõiduki läbi ning avastasid erinevatest peidikutest umbes 70 000 euro väärtuses elektroonikat.