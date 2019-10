Sotsialistid, kes on valitsenud viimased neli aastat kahe vasakäärmusliku erakonna toel, võitsid Portugali 230-kohalises parlamendis 100-117 saadikukohta, selgus BNS-i teatel rahvusringhäälingu RTP ja eratelekanalite SIC ja TVI tellitud lävepakuküsitlustest.

Üksi valitsemiseks vajaliku absoluutse enamuse saavutamiseks tuleks võita 116 saadikukohta.

Eestist vaadates võiks tunduda loogiline, et sotsialistid ja sotsiaaldemokraadid ühisvalitsuse moodustavad, Portugalis kohapeal see aga nii ei paista, sest peaminister Costa jaoks on sotsiaaldemokraadid juba liiga parempoolsed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Senisel vasakpoolsel valitsusel on ette näidata muljetavaldavad tulemused: mullu kasvas majandus 2,4 protsenti, tööpuudus oli juulikuus kõigest 6,5 protsenti ning uue parlamendi vastu võtta jääb riigieelarve, mis on juba praktiliselt tasakaalus, igatahes on puudujääk väikseim kogu demokraatliku vabariigi ajaloo jooksul ehk siis 1974. aastast peale.

Kuivõrd rahvusvahelisse majandus- ning muussegi taevasse koguneb tumedaid pilvi, loodavad portugallased, et just vasakpoolsed suudavad välismaalt tuleva negatiivse mõju minimaalsena hoida.

"Ma kutsun inimesi endale aru andma, et järgmise nelja aasta jooksul on meie juurde raja tagant jõudvad raskused praktiliselt vältimatud ja seepärast on täna antud hääl järgmist nelja aastat arvestades põhjapaneva tähtsusega," ütles Portugali president Marcelo Rebelo De Sousa.

Sellises olukorras on mõistetav, et valijad on üldiselt optimistlikud, kaasa arvatud ka need valijad, kes vasakpoolsete poolt ei hääleta.

"Ma arvan, et vasakpoolsed on tervishoiusüsteemile head ja haridusega läheb ka paremaks," ütles Lissaboni elanik Adriana Machado.

"Ma loodan, et inimesed tulevad hääletama ja riigile parimat tulevikku paika panema. See on ju kodanikukohus," lausus samuti Lissabonis elav Paula Cristina.

Costa valitsus pole siiski päris plekitu, ministreid on süüdistatud onupojapoliitikas ja sõjaväe relvavarude varastamise kinnimätsimises. Need skandaalid aga jäävad üldise positiivse meeleolu varju.