Mitteldeutsche Zeitungi andmetel tulistas vägivallatseja automaadist mitu lasku ning põgenes pärast veretööd arvatavalt Leipzigi suunas. Politsei andmetel ei pruukinud tulistaja tegutseda üksi. Ohvriteks olid üks mees ja üks naine.

Ühe kuriteos kahtlustatava isiku on politsei kinni pidanud, teatas Halle politsei Twitteri vahendusel.

DPA teatel toimus tulistamine ka Hallest 15 kilomeetri kaugusel asuvas Landsbergis.

Landsbergi linnapea Anja Werner ütles hiljem ajakirjanikele, et kaks tulistamisega seostatud isikut röövisid auto ning hakkasid sellega Müncheni suunas kihutama.

Saksamaa avalik-õiguslik Mitteldeutscher Rundfunk kirjutab om otseblogis, et pealtnägijate sõnul kandis tulistaja kaitsevärvuses riietust ja kiivrit ning tal oli mitu relva.

Lisaks visati Bildi andmetel Halle juudikalmistule käsigranaat. Kas need kaks juhtumit on seotud, pole veel kinnitatud.

Üks pealtnägija rääkis telekanalile n-tv, et ründaja oli tulistanud ka lähedal asuva kebabikoha pihta.

Politsei veel ei kinnita, kas tegu kvalifitseerub terrorirünnakuks, samuti pole avaldatud, millist relva laskja kasutas. Väljaande Der Spiegel andmetel on aga juhtumi menetluse võtnud üle föderaalprokuratuur, mis viitab sellele, et võimud käsitlevad juhtunut terroriaktina.

Samas on meediasse ilmunud pealtnägija video, kuidas kurjategija politsei suunas tulistab.

Kohalik politsei kutsus Halle elanikke kuni kurjategija tabamiseni koju jääma või viibima turvalises kohas. Halles elab umbes 240 000 inimest.

Raudteefirma Deutsche Bahn teatas, et linna peamine raudteejaam on juhtunuga seoses suletud.

Rünnak sünagoogi lähistel leidis aset judaismi suurima püha ehk Yom Kippuri ajal, mis tähendas, et sünangoogis viibis palju inimesi. Väidetavalt üritasid ründajad ka sünagoogi tungida, kuid see polevat neil õnnestunud.

