Kekkilä Eesti tahab laiendada Läänemaal Niibi rabas asuvat kaevandust 170 hektari võrra, kuid Lääne-Nigula vald kardab selle võimalikku mõju Salajõe karstiala kaevuveele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle üle, kui suur on Niibi turbakaevanduse mõju Salajõe karstiala joogiveele on vaieldud aastaid ja lõplikku selgust pole siiani. Riigikohtu hinnangul oli vallal õigus jätta sellises olukorras kaevandusluba kooskõlastamata.

"Kui siis kaevandamist laiendada, millel võib olla täiendav mõju, mis võib asja hullemaks teha, siis on vallal põhjust see probleem laiemalt ette võtta," märkis riigikohtunik Ivo Pilving.

Valla tellitud uus uuring pakub lahendusena välja kaevude rekonstrueerimise, nende setetest puhastamise ja veepuhastusseadmete kasutamise.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et senisest rangemad leevendusmeetmed peaksid olema kaevandusloa eelnõus kirjas.

"Pall on nüüd keskkonnaameti käes, kuna keskkonnaamet on vastavalt seadusele selle otsuse ettevalmistaja, kes esitab selle siis arvamuse saamiseks kohaliku omavalitsuse üksusele. Täna on olemas kohtuotsus, on olemas täiendav uuring ja võimalus keskkonnaametil kogu see luba veel kord üle vaadata ja vastavalt selle uuringu tulemustele siis kavandada vajalikud muudatused," selgitas Lõhmus.

Kekkilä Eesti kinnitusel pakkusid nad juba mõne aasta eest, et teevad inimeste kaevud korda, kuid siis puudus kohalikel selle vastu huvi.

"Siis umbes kahekümnele inimesele, kellele see info saadeti ja veel suuremale hulgale, kes seda infot sai vallalehest lugeda, pöördus valda ainult üks inimene ja temagi jättis siis selle kaevu projekteerimise ja rajamise loa taotlemata," kommenteeris OÜ Kekkilä Eesti juhatuse liige Raoul Johanson.

Kekkilä Eesti loodab jõuda vallaga kaevanduse laiendamise osas tulevikus siiski kokkuleppele.