Narkootikumid olid peidetud Hollandis registreeritud lõbusõidulaeva Imagine, mis oli oma teed alustanud Brasiiliast. Vahistatute seas oli Eesti, Briti ja Hollandi kodanikud, kirjutas kolmapäeval Hispaania ingliskeelne väljaanne Euro Weekly. Teates ei täpsustatud, mitu inimest mis kodakondsusest on.

Laeva kinnipidamisel osalesid lisaks Portugali politseile ka Hispaania rahvuskaardi, politsei ja maksuameti töötajad ning Hollandi ja Eesti politsei

Võimud hakkasid Hollandis baseerunud jõuku jälgima juba kaks aastat tagasi, kui nad alustasid oma operatsiooni planeerimist. Uurimine algas Barcelonas ja järgis kurjategijate tegevust Valencias, Huelvas, Granadas ja Las Palmases Gran Canaria saarel.

Jõuk suundus 2018. aasta mais Valencia sadamast Brasiiliasse kus ta külastas Rio de Janeirosse ja Itajaí sadamaid. Sealt sõitsid nad Portugalile kuuluvatele Assooridele, kust neid hakati Hispaania ja Hollandi võimude palvel pealt kuulama. Tänavu juulis käivitati rahvusvaheline operatsioon, mille käigus on seni kinni peetud viis inimest.

Laevalt, kus leiti lisaks kokaiinile väiksemas koguses ka muid narkootikume, sai politsei kätte ka ühe tulirelva, mille seerianumber oli maha viilitud ning sularaha.

PPA: eestlaste osalemine rahvusvahelistes jõukudes sageneb

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo talituse juht Ago Leis ütles ERR-ile, et kinnipeetute seas oli üks eestlane, kes on Eesti võimudele varasemalt tuttav. "Ta tegeles rahvusvahelises kuritegelikus grupis, mis on paraku Eesti organiseeritud kuritegevuse puhul viimase aja trend," märkis Leis.

Tema sõnul võib juhtunul olla mõju ka Eestile, kuna narkootikumid liiguvad piiriüleselt. "Kui Euroopasse toimetatakse suur kogus narkootilist ainet, siis me ei saa välistada, et ka sellest mingi osa Eesti turule jõuab. Siinkohal ongi meie jaoks oluline teiste riikidega rahvusvaheline koostöö, et takistada kuritegelike ühenduste tegevust," tõdes Leis.