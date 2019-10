Niimoodi nagu Eesti Killustiku juht Andrus Ossip kolmapäeval Tammiste rahva ees seisis ja firma plaane tutvustas, on seisnud kümned ettevõtjad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Killustik tahab Pärnu linna lähedal looduskaunis ja hinnatud elupaigas kõigepealt teha uuringuid ja hiljem hakata liiva kaevandama. Uuringud ja kaevandamine on erinevad asjad ja iga kord ei toogi uuring kaasa karjääri rajamist, aga inimesed ei taha ka uuringuidki.

"Kui uuringuteks luba ei anta, siis on kaevandus välistatud. Meie ei ole huvitatud kaevandusest, looduse rikkumisest," teatas Tammiste-Veskimetsa külaseltsi juhatuse liige Indrek Aarelaid.



Tori vald on oma seisukoha kujundanud juba tüki aja eest.

"Uuringuid tahetakse teha selle eesmärgiga, et leida siit seda väärtuslikku maavara, mida siis hiljem kaevandama hakata. See kaevandamine ise on see, mida kohalik kogukond siin ei taha. Siia jäävad mitmele poole ümberringi elamurajoonid ja ta on ka Pärnu linnale üsna lähedal. Ta on ikkagi väga tiheasustatud kant ja ei ole sobilik paik karjääri jaoks," rääkis Tori abivallavanem Priit Ruut.

Sellest, kui isegi uuringuteks luba ei anta, kaevandamisest rääkimata, on kujunemas tõsine probleem.

"Meil on mitmed suurobjektid, üks on kindlasti Rail Baltic, aga me ei pea arvestama ainult Rail Balticuga, vaid ka maanteeametil on teedeehitusobjektid, kus tal on vaja korralikku ja kvaliteetset ehitusliiva, ehituslubjakivi ja kui neid ei saa kaevandada, siis võib tekkida olukord, kus meil tekib materjalidefitsiit," nentis keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja Martin Nurme.

Kui kohalik omavalitsus keeldub uuringu- või kaevandamisloa andmisest, võib ettevõtja pöörduda valitsuse poole. Siis selgitatakse välja, kas riigi huvi on olemas.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna peaspetsialisti Harry Kuivkaevu andmetel on ministeerium vastavalt valitsuse tegevusprogrammile ette valmistamas Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu koostamise algatamist. Teemaplaneeringu eesmärk on määrata perspektiivsete karjääride ruumiline paiknemine lähtuvalt riigi huvist. Veel pole teada, kas ja millal koostatakse teiste maakondade maavarade teemaplaneeringud.