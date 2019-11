Teadlased kutsuvad Ida-Virumaa omavalitsusi ja inimesi senisest rohkem kasutama maa-ameti kaardirakendust, et näha, kas neile kuuluva maa all on toimunud kaevandustööd.

3000 ruutkilomeetri suurusest Ida-Virumaast on põlevkivi maa all kaevandatud 220 ruutkilomeetril ja veel 100 on seda lubatud teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erinevate aegade andmed on Tallinna tehnikaülikooli teadlased kogunud ühte kaardirakendusse.

Kaevandusalade kaardistamise käigus saadi ülevaade ka sellest, millised maad on kaevandamise tagajärjel juba sisse vajunud ja kus on veel ohtlikke kohti.

Potentsiaalsed ohuallikad on eelkõige suletud šurfiaugud.

"Šurfe, mis on suletud, on 800 kuni 1200 ja nende kõikide kohta pole teada, mismoodi nad on täidetud. Teadmatus ongi ohuallikas selle juures," selgitas TTÜ geoloogia instituudi dotsent Veiko Karu.

Keskkonnaministeeriumis pole veel lõplikku plaani, kuidas nende vastutusalas olevatest vanadest kaevandustest tulenevaid ohuallikaid likvideerida.

"Hetkel lahendame juhtumispõhiselt. Kui tuleb teade varingust, siis leiame sellele lahenduse. Aga tulenevalt tehnikaülikooli uuringutest proovime leida probleemidele pikemaajalise lahenduse," ütles ministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõunik Helena Gailan.

Ohtlikest varingutest tuleb teatada keskkonnainfo telefonil 1313.