Jaapanis laupäeval maabunud ning hilisõhtul Tokyo suurlinnastusse jõudnud taifuun Hagibis on nõudnud riigis vähemalt 26 inimelu ning vigastanud kümneid inimesi.

Viimase 60 aasta tugevaimaks Jaapanit tabanud tormiks peetav Hagibis tõi kaasa rängad vihmasajud, mis omakorda põhjustasid riigis ulatuslikke üleujutusi. Paljudes piirkondades on peatatud ühistranspordiliiklus, tühistatud on sadu lende.

Enam kui 100 000 päästjat, sealhulgas 31 000 sõdurit töötasid pimedani, et jõuda lõksu jäänud inimesteni.

Purustustöö sundis ära jätma juba kolmanda ragbi MM-i finaalturniiri mängu.

Maru liikus pühapäeval maismaalt eemale, säästes küll suuresti pealinna, kuid laastades seda ümbritsevaid piirkondi.

Valitsuse ametlikud andmed räägivad seni 14 hukkunust ja 11 kadunust, kuid ajakirjanduse teatel on surma saanud vähemalt 26 ja kadunud 15 inimest. Uudisteagentuuride teatel on saanud vigastada vähemalt 150 inimest.

Mõned ohvrid hukkusid maalihete tagajärjel, teised jätsid elu tulvavete minema pühitud autodes.

Torm on tekitanud suurt kahju ka elamutele. Sadu tuhandeid majapidamisi on elektrita ja kümnetel tuhandetel on katkenud veevarustus, lisas ta.

Hagibis maabus Jaapani suuremal Honshu saarel laupäeva õhtul. Taifuuni tuulte kiirus küündis puhanguti 216 kilomeetrini tunnis.

Pühapäeva hommikuks oli märgatavalt nõrgenenud torm Jaapani kohalt lahkunud, kuid selgemaks hakkas saama selle laastamistöö ulatus.

Hagibis tõi suures osas Jaapanist kaasa seninägematud paduvihmad, mis on tekitanud üleujutusi, maalihkeid ja sundinud võime väljastama hädaolukorrahoiatusi.

Torm nõudis esimese inimohvri juba enne maabumist, kui tormituul paiskas Tokyost idas Chibas ümber ühe sõiduki ja selle juht sai surma. Teine inimene hukkus Tokyost põhjas Gunmas maalihkes.

Tokyost idas Chibas tõi taifuun kaasa isegi tornado.

Võimud andsid enne taifuuni maabumist umbes 7,3 miljonile inimesele soovitusliku evakuatsioonikäsu. Torm on häirinud tõsiselt ka transporti.

Tokyo metroorongid laupäeval valdavalt ei sõitnud, liiklus oli katkestatud ka kiirrongiliinidel ja Jaapani pealinna kahes suuremas lennujaamas olid tühistatud kõik saabuvad ja väljuvad lennud.

"Suurlinnades, linnades ja külades oli seninägematu paduvihm ning väljastatud on hädaolukorra hoiatus," ütles Jaapani meteoroloogiaameti sünoptik Yasushi Kajiwara ajakirjanikele.

Laupäeva õhtul raputas Tokyot ja selle ümbrust ka maavärin magnituudiga 5,7.