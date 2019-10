Jaapanit tabanud taifuun ei lase Tartumaa põllumeestel koju sõita

"16 põllumeest Tokyos kinni. Lennuk pidi väljuma pühapäeva hommikul, kuid tuli teade, et lend on tühistatud ja Finnair püüab meid kohale viia 5-7 päeva jooksul," kirjutas Tartumaa Põllumeeste Liidu juht Jaan Sõrra Facebookis.

Tartumaa Põllumeeste Liidust öeldi ERR-ile, et valdavalt maakonna põllumeestest koosnev rühm sõitis Jaapanisse õppereisile juba 3. oktoobril ja pidi pühapäeval tagasi pöörduma. Nüüd on aga seoses Jaapani tabanud üle aegade võimsaima orkaaniga Hagibis lennuliiklus häiritud ja seetõttu lükkub edasi ka eestlaste kojusõit.

Sõrra teatel jagati grupp kolmeks ning nad paigutatakse kolmapäeval, neljapäeval ja reedel väljuvatele lennukitele. "Raha hakkab otsa saama ja särgid lähevad teisele ringile, kõigil tuju allapoole nulli. Soovin südamest, et kellegi teiega midagi niisugust ei juhtuks," kirjutas Sõrra.

Jaapani kesk- ja idaosa nädalavahetusel tabanud orkaanis on hukkunud 43 inimest, 202 on vigastatud ja 16 kadunud. Tuulega kaasnenud vihmasadude tõttu on suured alad riigis üle ujutatud.