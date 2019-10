Kaitseminister alustas visiiti Iraagis

Luige sõnul on Eesti kaitseväelastel Iraagi relva- ja piirivalvejõudude koolitamisel märkimisväärne eelis, sest meil on olemas oma kogemus sellest, mida tähendab relvajõudude taastamine praktliselt nullist.

"Iraagi relvajõududel on veel pikk tee käia. Sellele vaatamata on nad täna peamine jõud, mis on suutnud Daeshi (ISIS) siiski kontrolli all hoida," ütles Luik.

Luik arutas kohtumisel Iraagi kaitseministriga muutunud julgeolekuolukorda Süürias. Ministrid tõdesid, et ISIS-e liikmetest vangide vabastamisel oleks tõsised tagajärjed kogu piirkonnale, sealhulgas Iraagile.

Samuti kohtus Luik teisipäeval NATO Iraagi missiooni Kanada kindralmajori Dany Fortini ja Ameerika Ühendriikide juhitava operatsiooni Inherent Resolve asejuhi Ühendkuningriigi kindralmajor Gerald Stricklandiga ning operatsioonil teeniva Eesti kontingendiga, et saada ülevaade nende teenistusest.

Kaitseministri sõnul on reservväelaste osalemine teisipäeval alanud lisaõppekogunemisel sama tähtis kui tegevväelaste osalemine rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel.

Eesti panustab Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvahelisse sõjalisse operatsiooni Inherent Resolve kuueliikmelise väljaõppemeeskonna ja ühe vanemohvitseriga mitmerahvuselises sõjalis-strateegilises meeskonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid.