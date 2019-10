Luik: Iraak kardab Süüria vanglatest põgenevate ISIS-e võitlejate naasmist

Luik rääkis ERR-ile, et Eesti jaoks on väga tähtis, et rahvusvahelise kogukonna pingutused oleksid suunatud olukorra stabiliseerumisele Süürias, kuid Türgi on algatanud vastupidise protsessi.

"Sõjategevus Põhja-Süürias on hoogustunud ja see on avanud tee nii diktaaator Assadile kui ka Vene Föderatsioonile asuda sellesse geopoliitilisse ruumi.

Meie seisukohalt, kahtlemata see, mis toimub Põhja-Süürias, ei ole mingil viisi positiivne ja on samamoodi väga murettekitav," rääkis ta.

Türgi on NATO riik ja selle kaudu ka Eesti liitlane. Luige sõnul ei tähenda see aga, et Türgi tegevust saaks toetada.

"Ma arvan, et siin on oluline meeles pidada, et Türgi on meie liitlane ja meie liitlane NATO-s ja jääb meie liitlaseks NATO-s. Samas on ka selge see, et rahvusvahelistes suhetes me räägime paljudest tõsistest teemadest väga selgelt oma liitlastega. Kui võtame näiteks Euroopa Liidu, siis Euroopa Liit on mitmel korral nüüd kutsunud üles rahule ja stabiliseerimisele Põhja-Süürias ja mängib tegelikult väga aktiivset rolli selles, et kõigile, kaasa arvatud Türgile meenutada, et tuleb mängida rahvusvahelise õiguse reeglite järgi. Selles mõttes see, et Türgi on meie liitlane, ei ole absoluutselt vastuolus sellega, et me väga tõsiselt ja murelikult arutame ka nendega toimuvat," kommenteeris minister.

"Me muidugi loodame, et kogu olukord Põhja-Süürias leiab kiire lahenduse," lisas ta.

Iraagis viibiv Luik tõdes, et ka seal loodetakse olukorra kiiret lahenemist. "Iraak on ju riik, mis on väga paljude religioossete, rahvuslike ja muude vastuolude küüsis, ka väga paljude suurriikide omavahelise jõukatsumise tallermaa - nimetagem kas või Iraani või näiteks Saudi Araabiat. Loomulikult selline pingeline olukord ohustab väga tugevalt Iraagi stabiilsust," ütles Luik.

Minister märkis, et kõige rohkem kardetakse Iraagis seda, et Süüria territooriumil asuvatest vanglatest pääsevad välja ISIS-e võitlejad ja nende pereliikmed, kes on tegelikut Iraagi kodanikud.

"Valitsus kardab, et nad tungivad üsnagi kiiresti Iraagi territooriumile. Seetõttu kohe pärast seda, kui lõppes meie vestlus Iraagi kaitseministriga, siis kaitseminister andis ka korralduse, et Iraagi armee hakkas liikuma Iraagi läänepiirile, et võtta see piir oma kontrolli alla ja mitte lubada ISIS-e võitlejatel naasta Iraaki. Nii et olukord siin on väga pingeline ja seda, mis toimub naabruses, Süürias vaadatakse suure masenduse ja suure murega," rääkis Luik.

Eesti kaitseväelasi hinnatakse Iraagis kõrgelt

Luik rääkis, et kohtus Iraagi kaitseministri ja peaministriga ning keskendus vestlustes rahvusvahelisele olukorrale piirkonnas ning Eesti rollile Iraagi kaitseväe nõustamisel.

"Kusjuures, Eesti sõduritele, ohvitseridele avaldati Iraagi juhtkonna poolt sooja tänu selle eest, mida nad siin teevad. Ma olen selles ka ise siin kahe päeva jooksul veendunud, et nad on siin väga hinnatud ja väga professionaalsed sõdurid ja ohvitserid, kes toetavad oluliselt Iraagi armee ülesehitamist," rääkis Luik.