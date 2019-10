"Suud puhtaks": tööõnnetuste osas on vaja teadlikkust tõsta

"Probleemiks on vähene teadlikkus, aastast-aastasse on õnnetustest hakatud rääkima, aga teadlikkus on ikka väike, loodetakse, et meil õnnetust juhtuda ei saa," Rääkis tööinspektsiooni juht Maret Maripuu.

Ta nentis, et tööandjad ja töötajad ei tee koostööd. "Teadlikkus on madalal, nii tööandjate kui töötajate poolel," tõdes Maripuu.

Ohutus kultuuri juurutamine algab Maripuu sõnul tippjuhist. "Näiteks, kas läheme plätudega muru niitma või on meil muud jalas. Inimene peab hakkama väärtustama oma elukvaliteeti."

Eesti meremeeste ametiühingujuht Jüri Lember ütles, et teatud ettevõtjate puhul on tegemist puhta puhas hoolimatusega. "Meid ei lasta isegi sinna ligi. Inimesed lähevad tööle, neil pole lihtne tööd leida, eeskätt muukeelsetel inimestel. Juhtimiskultuur on puudulik, seadus on hea, aga seda ei järgita. Süsteem lonkab," kirjeldas Lember olokorda tööturula.

Tallinna tehnikakõrgkooli õppejõud Priit Siitan sõnas, et töötajate teadlikkus on madal. "Tööandja veeb väga pinnapealselt läbi juhendamisi ja õnnetused on kiired tulema. Soomel igal töölisel taskus tööohutuskaar," lausus Siitan.

Ametiühingujuht Peep raha on tähtsam kui elu. "On tähtsamaid asju, kui see kopikas. Ohutusest rääkides vaadatakse, et see on bürokraatia, mõtlemata sellele, et see on tähtis inimeste eludele," tõdes Peterson.