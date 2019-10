2018. aastal proovis muuseum kolm korda endale juhti valida, kuid Narva linna ja riigi esindajate vaheliste erimeelsuste tõttu see ei õnnestunud. Poolteist aastat tagasi leppisid nõukogu liikmed kokku, et kaks aastat täidab direktori kohustusi Ivo Posti, kuid tuleva aasta märtsis saab see aeg läbi, vahendas ERR-i venekeelne portaal.

Oktoobris kuulutas sihtasutus välja avatud konkursi ja võtab kandidaatidelt avaldusi vastu 15. novembrini. Kui konkursil uus juht leitakse, astub ta ametisse 1. aprillil 2020 ja tema ametiaeg kestab viis aastat.

Kandidaadilt oodatakse kõrgharidust, lisaks eesti keele valdamisele ka vähemalt kahe võõrkeele oskust, muuseumitöö ja seadusandluse mõistmist, oskust eelarvet koostada, inimesi juhtida ja avalikkusega suhelda.

Riik ja Narva linn lõid Narva Muuseumi sihtasutuse 2012. aastal ja leppisid kokku muuseumi ühises rahastamises. 2017. aastal jättis aga linn lubatud 70 000 eurot muuseumile üle kandmata ning mullu otsustas Narva linnavolikogu, et eraldab muuseumile vaid veerandi 429 000 euro suurusest aastatoetusest.

Toona sidus Narva linn muuseumi edasise rahastamise uue juhi valimisega. Juhti küll valida ei õnnestunud, kuid Narva jätkas muuseumi rahastamist.