Postitöötajad on pakkide seast leidnud nii teo, kassi kui ka roosikimbu

Postipakiga reisile saadetud tigu äratas sorteerimiskeskuses tähelepanu, sest saaja aadress oli pakilt maha tulnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aadressita või purunenud pakid saadetakse sorteerimiskeskuse hospitali. Sinna läks ka tigu koos salatilehega. Postitöötajad tegid teost pildi ja postitasid selle Facebooki. Sellest sai kiiresti üks Omniva jagatuim postitus ning tigu jõudis neljapäeval koju.

Ehkki loomi ei tohi postipakkidega saata, on seda tehtud ka varem.

"Lihtsalt pandi kass pakiautomaadi lahtrisse, aadresskaart juurde. Õnneks kassiga midagi ei juhtunud ja me saime toimetada ta ilusasti kliendini," ütles Omniva Eesti pakiäri juht Martin Luts.

Tigu sai transpordi käigus loksutada, kuid jäi õnneks terveks.

Reede hommikul aga leidis kuller Tartu pakiautomaadist roosikimbu koos saaja aadressiga.

"Võtmekimp pannakse pakiautomaati ilma ühegi informatsioonita ja ilma pakendita. Näiteks on saadetud ka toiduaineid või õlut sixpack'ina," tõi Luts näiteid.

Posti teel ei tohi saata kergesti riknevaid toitaineid ning korralikult sissepakkimata õlle- või veinikast võib purunedes läbi leotada ja rikkuda teiste pakke.

Pakiautomaatidesse pandud võtmeid ja mobiiltelefone saab automaatika sorteerida aga vaid juhul, kui need on pakitud ja varustatud aadresskaardiga.

Sorteerimiskeskuse hospitalis on hädaliste jaoks riiulid ja reedel peatusid seal auto varuosa, mehine sületäis mädarõikajuurikaid, mille õhuke kilekott oli rebenenud ja purunenud pudelites joogikraam. Hospitali patsientidel on kõigil sama "tõbi" - need on kas kehvalt pakitud, aadressita või üldse pakkimata.

"Siin on üks vaas juba pakendatud mullikilesse - see oleks kõige parem lahendus. Kui mullikilet käepärast pole koduses majapidamises, siis sobib väga hästi ka ajaleht. Tuleb võtta ajalehed, natukene kortsutada, panna see vaas ilusasti ajalehe sisse, paartükki ümber. Kindlasti peavad nad olema pakendatud nii, et nad omavahel kokku ei puutuks. Teine oluline moment on see, et kuna see karp on olulise suurusega, siis tuleks külgedele panna pehmendusmaterjal," kirjeldas Luts seda, kuidas näiteks pakkida vaasi.

Paki peale tuleb kleepida aadresskaart või kirjutada saaja andmed.