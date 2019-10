NASA tahab kaasata kuumissioonidele rahvusvahelised partnerid

"Ma arvan, et Kuul on palju ruumi ja meil on vaja, et kõik meie rahvusvahelised partnerid läheksid koos meiega Kuule," ütles NASA administraator Jim Bridenstine Washingtonis peetava 70. rahvusvahelise astronautikakongressil pressikonverentsil.

"Kui me suudame sõlmida kokkuleppeid kõigi riikide panuse kohta ja selles, kuidas nad täpselt selles arhitektuuris osalevad, siis ei näe ma mingit põhjust, miks kõik meie rahvusvahelised partnerid ei saaks olla koos meiega Kuul," lausus ta.

Ameeriklased on välja arendamas kosmoselaeva (Orion) ja minikosmosejaama (Gateway), mis jääb Kuu orbiidile ja mida saab teoreetiliselt kasutada 2024. aastale kavandatud esimesel mehitatud kuumissioonil Artemis 3.

Ainult üks missiooni element toodetakse väljaspool Ühendriike: Orioni juhtimis- ja teenindusmoodul, mis varustab seda elektriga, annab sellele tõukejõu ning tagab soojuskontrolli, õhu ja vee kosmoses. Selle valmistab Euroopa Kosmoseagentuur (ESA).

Mitteameeriklased saavad missiooniga liituda alles pärast Gateway laiendamist.

"Me arutame NASA-ga Euroopa astronautide Kuule saatmist. Mõistagi on see eurooplaste kavatsus," ütles ESA juht Jan Wörner samal pressikonverentsil.

Ta ütles hiljem AFP-le, et 2024. aasta missioon viiakse läbi ilma eurooplasteta, kellel võib avaneda võimalus Kuule minna 2027. või 2028. aastal.

Ka Jaapan tahab lõigata uuest USA programmist kasu uue peatüki kirjutamiseks oma ajalukku. "Minu jaoks on see väga lihtne küsimus, sest JAXA tahaks saata Jaapani astronaudid Kuu pinnale," ütles Jaapani kosmoseagentuuri JAXA president Hiroshi Yamakawa.

Samas ei soovi Ühendriigid teha koostööd kõigi kosmoseriikidega. Kongress on sõnaselgelt keelanud igasuguse koostöö Hiinaga.

USA asepresident Mike Pence kordas terve nädala kestva konverentsi avasõnades, et Washington tahab teha koostööd vabadust armastavate riikidega.