X!

Kosmosest võib saada suurriikide järgmine võitlusväli

Välismaa
Veenus paistab Mumbai taevas sirbikujulise Kuu lähedal
Veenus paistab Mumbai taevas sirbikujulise Kuu lähedal Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et suurriigid tunnevad kosmose vastu üha suuremat huvi ning valmistuvad võimaluseks, et seal tuleb oma varasid vastaste eest ka kaitsta.

2022. aastal tekitas lääneriikides suurt ärevust Hiina satelliit Shijian-21, mis suutis teise, kasutusest väljas satelliidi orbiidilt eemaldada ja saatis selle nii-öelda orbiidi surnuaiale. Kuigi seda esitleti kosmoseprügi koristamisena, kardeti, et tegemist võis olla katsetusega, kuidas vajadusel vaenlase satelliite orbiidilt kõrvaldada.

Neli aastat hiljem kinnitas USA esmakordselt kosmoserelva paigutamist orbiidile. See on esimene kord, kui USA tunnistab avalikult oma ründevõime olemasolu kosmoses. 

Ekspertide hinnangul ei ole tõenäoline, et tegemist on tavalise satelliiditõrjeraketiga, sest satelliidi purustamine tekitaks tohutult kosmoseprügi, mis võiks kahjustada ka USA enda satelliite. Võimalike relvasüsteemidena nimetatakse segamistehnoloogiat, vahendas The Times.

Briti erukindral Chris Deverell tõdes, et oli vaid aja küsimus, millal suurriigid arendavad välja võime üksteist kosmoses rünnata.

"Võimalus kosmoses võidelda on eksisteerinud juba märkimisväärselt aega. India, Hiina, Venemaa ja USA maapealsed relvad on satelliite juba välja löönud. Riigid on sisuliselt teistele näidanud, et nad on selleks võimelised," ütles Deverell. 

USA ja Euroopa toetuvad sidepidamiseks kosmosele rohkem kui Venemaa. Deverelli sõnul prooviks Venemaa tavapärases sõjas kõigepealt GPS-satelliite hävitada.

"See oleks suur hoop mitte ainult sõjalisele võimele, vaid ka ärisüsteemidele, pangandusele ja telekommunikatsioonil. Raketid ja pommid toetuvad täpsuse osas GPS-ile. Raketihoiatussüsteemid sõltuvad kosmose satelliitidest," ütles Deverell. 

Eksperdid eeldavad, et võimalik konflikt võib puhkeda ka Kuul. USA, Hiina ja Venemaa arendavad kõik Kuu-missioone ning tunnevad huvi seal leiduvate mineraalide vastu.

Deverell hindab, et Kuud saaks kasutada ka vahepeatusena Marsile suundumisel ning kommunikatsioonikeskusena.

"Praegu on Kuul regulatsioone väga vähe ja üha enam kerkib esile konflikti oht Kuul. Sest kuna üha rohkem inimesi soovib Kuule minna, pole reegleid selle kohta, kellele milline osa sellest kuulub. Me pole veel sealmaal, aga see aeg pole kaugel," ütles Deverell.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:06

Tööjuubelit tähistavad näitlejad: teatris on kõige tähtsam kambavaim

09:43

Põhja-Korea varustab Venemaa sõjamasinat odava tööjõuga

09:43

Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

09:39

Andres Tropp: kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega

09:29

Vana-Rooma teed olid seni arvatust käänulisemad

09:25

Raadiouudised (18.09.2026 09:00:00)

09:25

Liina Raud: Vivian Maier oli sündinud talent

09:21

Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

09:09

Margit Sutrop: vajame TI-hüppes ka hariduslikku tarkust

08:41

Galerii: mahukas ühisnäitus tutvustab Eesti kunstnikele olulisi teemasid

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17.09

Vahtrasega seotud idufirmad said tema EISA-s töötamise ajal rohkelt toetust Uuendatud

00:24

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

17.09

Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks

17.09

Michal: Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema

17.09

Tallinna loomaaia binturongid üritasid põgeneda

17.09

Sõja 1667. päev:Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast Uuendatud

17.09

Suri iluuisutreener Irina Kononova

16.09

DNA-niidiots sidus endise politseiniku kolmikmõrvaga, uurimine aga lõpetati

17.09

Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata

17.09

Tusk: Venemaa plaanib drooni- ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu

ilmateade

SPORT

09:43

Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

09:21

Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

08:37

Lõhmus: fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile

08:05

Valanciunas aitas Žalgirisel koduliigas võidukalt alustada

loe: kultuur

09:25

Liina Raud: Vivian Maier oli sündinud talent

08:41

Galerii: mahukas ühisnäitus tutvustab Eesti kunstnikele olulisi teemasid

17.09

Ines: Eurovisiooniga meenuvad mulle vastakad mälestused

17.09

Margot Samel pälvis New Yorgis noore galeristi auhinna

loe: eeter

10:06

Tööjuubelit tähistavad näitlejad: teatris on kõige tähtsam kambavaim

09:25

Liina Raud: Vivian Maier oli sündinud talent

17.09

ARHIIVIPÄRLID | Juubilar Heimar Lenk läbi aastate

17.09

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

Raadiouudised

08:35

Eesti restoranipidajad soovivad toimetulekuks maksusoodustust

17.09

Päevakaja (17.09.2026 18:00:00)

17.09

Vaba Lava kaalub tegevuse lõpetamist Narvas

17.09

Euroopa Komisjon soovib lastele sotsiaalmeedia keeldu

17.09

Valitsus arutab Rail Balticu tähtaja edasi lükkamist

17.09

Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada

17.09

TS Laevadel on olnud hea aasta

17.09

Raadiouudised (17.09.2026 15:00:00)

17.09

Jutt Kanadast kui EL-i assotsieerunud liikmest tekitab segadust

17.09

Telefonikelmid on taltunud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo