Politsei avastas Lasnamäe korterist suure kanepikasvatuse

Läbiotsimiste käigus võeti ära üle 200 kanepitaime ning kanepi kasvatamiseks mõeldud telgid.

Ringkonnaprokurör Raigo Aas selgitas, et taotles kohtult kahtlustatava vahistamist. "Sellises koguses kanepi kasvatamise korral ei ole usutav, et see oli mõeldud vaid isiklikus tarbeks. Asjaolud – nii kasvatavate taimede hulk ning taimede kasvamiseks loodud tingimused ning ka see, et kahtlustataval ametlik sissetulek puudus – on tõenäoline, et kahtlustatav teenis raha narkootikumide müügiga ning seetõttu taotles prokuratuur ka ta vahistamist," selgitas prokurör Aas.

Läinud kolmapäeval, 16. oktoobril võeti mees kohtu loal vahi alla. Käimas on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kanepi ebaseaduslikku kasvatamist.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro rääkis, et viimasel ajal on politsei tänu pidevalt suurenevale inimeste kaasabile tuvastanud aina enam narkootikumide käitlemise juhtumeid.

"Narkopolitseinikud koguvad pidevalt infot võimalike tänavadiilerite ja suurte uimastilevitajate osas ning kontrollime vihjeid, mis meile saabuvad. Tegemist on hea näitega, kus inimeste tähelepanekud aitasid ära hoida väga suure koguse uimasti jõudmise tänavale," sõnas Pikaro.

Politsei palub inimestel, kellel on infot narkootikumide levitamise osas, sellest teada anda. Tallinnas ja Harjumaal võib helistada numbril 612 4465 või kirjutada pohja.vihje@politsei.ee. Täpsemat infot politseile vihje edastamise osas leiab kodulehelt: https://www.politsei.ee/et/vihje-saatmine.