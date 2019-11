Kasvatuse omanikud on varasemalt väitnud, et kasvatavad narkootilise aine vaba CBD-kanepit, ent Eesti kohtuekspertiisi instituudis analüüsitud varasemalt võetud proovid näitasid, et kasvatusest pärit taimede puhul on tegemist lubatust kõrgema THC-sisaldusega taimedega, teatas prefektuuri pressiesindaja.

Asjaolude selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kanepi ebaseaduslikku kasvatamist.

Ringkonnaprokurör Raigo Aas selgitas, et esialgu viiakse leitud kanepitaimed kontrolli ning pärast tulemuste saabumist otsustatakse menetluse edasine käik.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro ütles, et inimesed, kes soovivad kasvatada kanepit põllumajanduslikul eesmärgil, peavad täpselt järgima kehtivat regulatsiooni ning kasutama lubatud seemneid.

"Alati, kui meil on alust arvata, et kasvatatava kanepil ei ole põllumajanduslik eesmärk ja THC sisaldus võib olla lubatust kõrgem, siis politsei sekkub ja järgneb kriminaalmenetlus. Peame olema veendunud, et niinimetatud tööstusliku kanepi kasvatamise sildi all ei tegele kurjategijad narkoäriga ega ei rikuks seeläbi ka heade põllumeeste mainet," lisas Pikaro.

Kanepis on üle saja füsioloogiliselt aktiivse toimeaine. Neist peamine on THC ehk delta-9-tetra­hüdro­kannabi­nool, mis on oluline komponent ka marihuaana ja hašiši valmistamisel. Eestis on lubatud kasvatada tööstusliku kanepi sorte, mille THC sisaldus on alla 0,2 protsendi ning mis on kantud Euroopa Liidu sordiraamatusse.

Omanik on politsei käitumisest jahmunud

Kanepikasvatuse omanik Martti Randma ütles ERR-ile, et politseinikud konfiskeerisid kogu tema kasvanduse.

"Kõik taimed viidi minema, isegi need, mis polnud veel õitsema hakanud, isegi valgustustajad viidi ära," lausus ta.

Randma sõnul toimus varasem kanepitaimede testimine ja tänane loovutamine politseiga koostöös ning vabatahtlikult, küll ei mõista ta aga, miks politsei kõigest meedia kaudu teada andis.

"Ma ei saa aru, miks nad nii tegid, et sellega ajakirjandusse läksid - nad ju ütlesid mulle, et tahame koostööd teha ja oleme sinu vastu head," rääkis Randma, kelle sõnul pole Põhja prefektuuri saadetud pressiteatest, kus kasvatuse asukohta pole nimetatud, raske aru saada, millise kasvatusega tegu on, sest rohkem neid Põhja-Tallinnas lihtsalt pole.

Kuivõrd kriminaalmenetlus on käimas, ei saanud Randma kõiki konfiskeerimise asjaolusid kommenteerida, kuid tema sõnul jahmatas politsei käitumine teda põhjalikult.

"Ma ei saa öelda, et ma olin kindel, et mu taimede THC sisaldus oleks alla lubatu jäänud, ja sellepärast ma ise politsei testima kutsusingi. Aga põllumeestel läheb igal aastal üle (lubatud) taseme. Ma lootsin mõistvat suhtumist, ei uskunud, et tööstusliku kanepi kasvatajat võidakse niimoodi kohelda," rääkis ta.

Randmale kuuluv Põhjaõie nime kandev kasvatus ei ole talle põhisissetulek, vaid pigem "investeering," nagu ta ütles. Ometi jääb nüüd kõik plaanitu seisma, sest politsei jättis alles ainult tühja ruumi.

"Ma ei saa aru, miks politsei tegutses nii jõuliselt - ma saan aru, et viiakse minema õitsvad taimed, aga minult viidi minema kõik. Kogu mu kasvatus pandi seisma, kogu mu firma," rääkis Randma.

Osa kauplusi jäi keelatud kaubaga vahele

Politsei otsis augustis läbi kaheksa Tallinnas ja ühe Pärnus asuva kanepitoodetega kaupleva poe, sest politseil oli alust arvata, et kanepitoodetega kauplevates poodides müügil olevad tooted võivad sisaldada lubatust suuremal määral psühhotroopset THC toimeainet. Randma sõnul tema neid kaupluseid kanepitaimedega ei varustanud.

Läbiotsimisel konfiskeeriti kanepiõisikuid ja -taimi ning hašišit. Juhul kui THC kogus pole siiski lubatust kõrgem, siis kaup tagastatakse. Samas kui ainet siiski on lubatust suuremal määral, siis võib olenevalt asjaoludest järgneda pikk vanglakaristus.

Politsei saatis konfiskeeritud kauba kohtuekspertiisi instituuti. Seni pole veel kõiki analüüsi tulemusi kätte saadud, kuid osa proovidest on olnud lubatust kõrgema THC sisaldusega, öeldi ERR-ile Põhja prefektuurist.

"Niinimetatud CBD-kanepit levitanud müügikohtades läbi viidud reidide lõplikest tulemustest on veel vara rääkida. Võtsime erinevatest müügikohtadest kümneid proove, mille analüüsimine ja lõplikud vastused on hetkel veel kohtuekspertiisi instituudis töös. Paljud vastused on juba käes ning jah, mitmel puhul on THC sisaldus ületanud lubatud 0,2 protsendi piirmäära," ütles kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro.

Nede kaupmeeste suhtes, kes üle lubatud THC sisaldusega kanepitooteid on müünud, algatatakse kriminaalmenetlus, kinnitas Pikaro.

"Mitmed menetlused on meil juba ka käimas ning menetluse huvides ei ole võimalik nende tausta täpsemalt avada," ütles ta.

Pikaro sõnul jätkab politsei keelatud aineid müüvate isikute ja ettevõttete kontrollimist. "Kui ilmneb vajadus, viime kindlasti ka edaspidi läbi vastavasisulisi ja suuremahulisi politseioperatsioone," lausus ta.