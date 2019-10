Portugali uus valitsus lubas tõsta miinimumpalka 25 protsenti

Praegu on Portugali alampalk 600 eurot, kuid aastaks 2023 on see 750 eurot, ütles valimised võitnud sotsialistide liider oma uue ametiaja alguse puhul peetud kõnes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sotsialistide vähemusvalitsus loodab parlamendis järgmise aasta eelarvet hääletades tuge saada kahelt paremäärmuslikult parteilt - kommunistidelt ja Vasakliidult.