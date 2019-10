Laupäeval arvatavast välgunoolest alanud tulekahju põleb pealinnast Sydneyst umbes 400 kilomeetrit põhjas. Leegid on laastanud rohkem kui 2000 hektarit ning tuletõrjujad pole senini neid kontrolli alla saanud.

Uus-Lõuna-Walesis elusloomade päästmisega tegelevad võimud pelgavad tuletsoonis elavate sadade väga haruldaste koaalade pärast.

"Need koaalad on eriti tähtsad põhjusel, et nad on geneetiliselt väga mitmekesised," ütles Sue Ashton, kes juhib Port Macquarie koaalahaiglat.

Ta pelgab, et koaalade sigimisalal lõõmavas põlengus on surnud sajad isendid.

"See on riiklik tragöödia, sest see koaalade populatsioon on niivõrd ainulaadne," lisas ta.

Raadamine ja muud arendustööd on aja jooksul vähendanud puude otsas elavate koaalade asuala. Selle tulemusena kohtuvad koaalade populatsioonid aina harvem ja isekeskis sigimine sageneb, mistõttu nende geneetiline mitmekesisus väheneb.

Põua küüsis Uus-Lõuna-Walesi osariigis põleb rohkem kui 70 maastikutulekahju. Võimude sõnul olukord Port Macquarie juures leeveneb ning suurte lennukite kustutustöid on saatmas edu.

Ashtoni sõnul liituvad loomi päästvad vabatahtlikud osariigis tuletõrjujatega neljapäeval või reedel. Seal asuvad nad hindama loomadele tekkinud kahju ning päästma veel elus koaalasid.

"Koaala ronib tulekahju puhkedes puu tippu ja poeb kerra. Kui tulekahju põleb ruttu ja vaid kõrvetab nende karvkatet, siis on nendega kõik korras, sest karvad kasvavad tagasi," ütles ta.

Kuid kui tulekahju ägeneb ja mööda puud muukui üles tuleb, siis nad surevad. "Seepärast me ei tea kindlalt midagi, kuni läheme sinna ja hakkame otsima."