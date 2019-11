Austraalia maastikupõlengute tõttu on Sydneys ohtlikult langenud õhukvaliteet, teatasid teisipäeval võimuesindajad.

Ametlike uuringute kohaselt on õhukvaliteet langenud ohtlikule tasemele. Kõige halvem on olukord linna loodepiirkonnas. Linnaelanikel on soovitatud muu hulgas vältida väljas sportimist.

Austraalia maastikupõlengutes on surma saanud vähemalt kuus inimest.

Viimastel päevadel on kustutustöödele kaasa aidanud külmemaks muutunud ilm, kuid kuumust ja tugevat tuult prognoositakse taas kolmapäevaks.

Tuleroaks on saanud sadu hooneid ja üle miljoni hektari jagu maad. Tulekahjud on andnud ränga hoobi ka kohalikule faunale. Looduskaitsjate hinnangul on hukkunud sadu koaalasid.