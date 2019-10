"Muudatuse eesmärk on korrastada ja kaasajastada linna kommunikatsioonisüsteem, et vastata paremini linnaelanike teavitamise ja muutunud meediatarbimise vajadusele. Tegemist on ühe sammuga linnameedia ja kommunikatsiooni arendamiseks," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Linna avalike suhete teenistuse koosseisu luuakse kuue töökohaga kommunikatsiooniosakond, mille eesmärk on linnaelu kajastava olulise teabe edastamine ja koostöö erinevate meediakanalitega, et tallinlaste ja linna külaliste elu oleks mugav ja meeldiv ning et linna elanikud ja külalised oleksid kursis neile olulise infoga.

Kommunikatsiooniosakonnas asub tööle osakonna juhataja ja viis pressiesindajat, kellest kaks jagavad infot eesti keeles, kaks vene keeles ja üks inglise keeles. Raepressis on praegu kokku seitse töökohta: Raepressi juhataja ja kuus toimetajat.

Kommunikatsiooniosakonda pressiesindajate leidmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.