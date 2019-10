Õnne Pillak: Mihhail Kõlvarti muudatustest linnameedias

Tallinna linnavalitsus teatas, et linna struktuurist kaob Raepress. Ajakirjandust lugedes võib jääda mulje, et see on linnameediat kärpiv samm, aga kui süveneda faktidesse, ei paista kärpeid esialgu kusagilt

Faktid

Tallinna linnavalitsuse struktuuris on avalike suhete teenistus, kus 30. oktoobri 2019 seisuga tegeleb linna avalike suhete ja linnameedias kokku 35 töötajat. Ain Saarna juhitavas avalike suhete teenistuses töötab üheksa ametnikku. Nende seas linnapea Edgar Savisaare endised nõunikud Juhan Paadam ja Jüri Kuuskemaa. Lisaks on avalike suhete teenistuse struktuuris Pealinna toimetus kümne töötajaga, Aleksandr Tšaplõgini juhitav Stolitsa, kus töötab üheksa inimest ja Raepress, kus töötab seitse inimest. 15. novembril peaks Raepress töö lõpetama. Uues kommunikatsiooniosakonnas asub tööle kuus inimest - osakonna juhataja ja viis pressiesindajat, kellest kaks jagavad infot eesti keeles, kaks vene keeles ja üks inglise keeles. Tallinna linna struktuuris oleval avalike suhete teenistusele lisandub veel maksumaksja raha eest ülalpeetav Tallinna Televisioon (mida samuti ei pandud tegelikult kinni, vaid mis jätkab oma linnavalitsust ülistava programmi tootmist – pole küll selge, kellele täpselt). Kokku kulub linnameediale sellele aastal maksumaksja raha ligi 6,2 miljonit eurot.

Kõike eelnevat arvesse võttes ei ole jutt linnameedia kulude kokkuhoiust ja efektiivsemaks tegemisest tõsiseltvõetav. Praegu jääb mulje, et linnameedia masinavärgist likvideeritakse üks ametikoht – seitsme Raepressi töötaja asemel jääb tööle kuus kommunikatsiooniosakonna töötajat.

Kas see aga tegelikult ka niimoodi läheb, näeme pärast 15. novembrit. Hea vihje annab siiski see, et linnapea ise ei räägi töökohtade kaotamisest sõnagi, lubab vaid kaotada linnavalitsuse struktuurist ühe üksuse. Kas selle presenteerimine linnameedia enneolematu kulude reformimisena on selge liialdus või kuidas?

Märksa tähelepanuväärsem on, et kokkuhoiu sildi all muudetakse samm sammult Tallinna juhtimist kakskeelseks. Ja see on küll põhimõtteline linna juhtimisreform.

Mitte kunagi varem ei ole ette kirjutatud, kui mitu inimest ja mis keeles peaks tallinlastega suhtlema. Loodavas kommunikatsiooniosakonnas seda aga tehakse – kaks eestikeelset pressiesindajat ja kaks venekeelset pressiesindajat.

Arvestades juba niigi suurt avalike suhete töötajate arvu, Tallinnas piisaks Raepressi kinni panemisest ja vajalike tööülesannete jagamisest linna avalike suhete teenistusest töötavate ametnike vahel. Seda saaks nimetada linnameedia kulude kokkuhoiuks. Kuid see ei paista olevat Kõlvarti eesmärk. Efektiivsemaks muutmise sildi all linnapea hoopis kasvatab oma venekeelset kampaaniameeskonda maksumaksja raha eest.