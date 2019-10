Mees ei ole tegu omaks võtnud ja eitas seda ka kohtus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimse Tee turvakaamera videolt on näha, kuidas heledas kapuutsiga dressipluusis mees kabeli poole hiilib, kanister vasakus käes. Siis kaob ta kaamera vaateväljalt. Samal ajal näitab siseruumi kaamerapilt, kuidas aknast lendab sisse kanister ning mõne hetke pärast lahvatab leek. Seejärel jookseb süütaja minema.

"Esmaspäeva ennelõunal pidas politsei kahtlustatavana 28-aastase meesterahva kinni ja eile taotles prokuratuur kohtult isiku vahistamist ja kohus rahuldas selle taotluse," rääkis prokurör Olgerd Petersell.

"Matusemajaga seotud põlengu asjaoludest lähtus, et tegemist oli sihiliku, kavatsetud süütamisega. Lisaks leiti viiteid selle kohta, et plaanis oli toime panna veel ühe hoone süütamine. Selle süütamisega ja matusemaja põlenguga tekitati kannatanule kahju veidi üle 40 000 euro. Täpsemad motiivid, miks see süütamine toime pandi, selgitame kriminaalmenetluse käigus välja," lisas ta.