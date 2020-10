Pärnus kabeli süüdanud mees mõisteti vangi

Turvakaamera videost on näha, kuidas Edgar Põldsam kõndis mullu augustis kanistriga matusebüroo poole ning hetk hiljem oli matusebüroo kabel-surnukuur leekides, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rohkem kui 42 000 euro suuruse kahjusumma peavad Põldsam ja Silver Sarapik, kes töö tellis, osaühingule Viimne Tee kahe peale hüvitama.

Põldsam peeti mullu 28. oktoobril kinni, nii on tal karistusest kanda vaid aasta.

"Kuigi mõlemad süüdistatavad tunnistasid oma süüd juba kohtueelsel uurimisel, siis kokkulepe jäi sõlmimata puhtalt selle tõttu, et üks süüdistatav ei nõustunud kannatanu tsiviilhagiga. Süüdistatav arvas, et tsiviilhagi on tõendamata," selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.

"Lühem menetlus on kindlasti kannatanu huvides, et ta ei pea seda kõike uuesti kohtusaalis läbi elama. Täna kohtusaalis mõlemad avaldasid, et nad on nõus kahjusummaga, mida kannatanu nõuab ja nõustuvad tsiviilhagi väljamõistmisega. Tuleb tunnistada, et vahi all oleval Edgar Põldsamil on tervisega probleeme olnud mõnevõrra, kindlasti ka see oli üks asjaolu," rääkis Tuulemäe.