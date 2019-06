"Juba paegu me otsustasime, et me täiendavalt raha ei eralda ja kui rääkida pikemast perspektiivist, siis loomulikult peame mõtlema sellele, mis on see mõistlik eelarve ja mis on need eesmärgid, mida me peaksime Tallinna Televisoonile püstitama. Kindlasti Tallinn vajab enda infokanaleid ja kindlasti me peame otsima kaasaegseid lahendusi. Aga mis on nende lahenduste vorm - ma arvan, et sellest on veel vara rääkida. Kindlasti ka meediaüsteemis tulevad muutused," rääkis Kõlvart ERR-i raadiouudistele.

Tallinna Televisioon töötab praegu säästurežiimil, koondas hiljuti kaheksa töötajat ja juhatuse liikme Taavi Puki sõnul kaalub Solarise ruumidest lahkumist. See on kaasa toonud spekulatsioonid televisiooni müümisest, sulgemisest või ka ühendamisest teiste Tallinna meediakanalitega nagu ajalehed Pealinn ja Stolitsa või ka linna pressiteenistusega Raepress.

Samas kasvas TTV vaadatavus tänavu märgatavalt. Kui TTV vaatamisaja osakaal (daily share %) oli eelmise aatsa esimeses pooles vahemikus 1,0 kuni 1,2 protsenti, siis tänavu on see vahemikus 1,3 kuni 1,6 protsenti.

"Ühest küljest me peame tunnistama, et viimasel ajal Tallinna Televisiooni vaadatavus pigem kasvab ja Tallinna Televisoooni imidž on muutunud positiivsemaks. Teisest küljest loomulikult me peaksime vaatama ka tulevikuperspektiivi," rääkis Kõlvart ERR-i ajakirjanikule Uku Toomile.

"Alustades sellest, mis saab üldse televisooniga mõne aasta pärast. Rääkimata sellest, mis saab televisooniga kümne aasta pärast. Ja loomulikult me peame mõtlema ka selle peale, kui palju ja mis mahus seda teenust on vaja ka tallinlastele. Me teame, et suurem osa vaatajatest on väljastpoolt Tallinnat, mis on muidugi ka positiivne, aga kui me räägime tallinlaste huvidest, siis selline statistika on pigem küsitav," tõdes Tallinna linnapea.

TTV mullune miinus oli üle 600 000 euro ning linnapea Kõlvarti ajal on hakatud seetõttu kanali kulusid koomale tõmbama, mis on toonud kaasa ka kaheksa inimese koondamise. Väidetavalt otsib TTV endale ka Solarise keskuse asemele uusi ruume ning ühe võimaliku asupaigana räägitakse Eesti Televisooni hoonest.