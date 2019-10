Mina Andreeva ütles Politicole, et Junckerile tehakse operatsioon aneurüsmi ravimiseks.

Pressiesindaja kinnitas, et Juncker tunneb ennast hästi, kuid operatsioon on vaja ära teha.

Allikad ütlesid varem meediale, et operatsioon on olnud kavas juba mitu nädalat ning Junckeril on keelatud seetõttu ka lennukiga lennata.

Junckeri ametiaeg oleks pidanud sel nädalal lõppema, kuid kuna Ursula von der Leyen ei ole saanud enda Komisjonile Euroopa Parlamendi heakskiitu, siis lükkus tema ametist lahkumine edasi.