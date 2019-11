Trump kavatseb kolida New Yorgist Floridasse

USA president Donald Trump kirjutas neljapäeval suhtlusvõrgustikus Twitter, et kavatseb kolida New Yorgist elama Florida osariigis asuvasse Palm Beachi.

Trumpi sõnul on New Yorgi poliitilised juhid kohelnud teda halvasti, kuigi ta maksab igal aastal miljonite dollarite eest makse New Yorgi linnale ja osariigile.

New Yorgi kuberner Andrew Cuomo kirjutas Twitteris Trumpile vastuse, milles ütles hüvasti ja soovis presidendile kõike head.