Piirkonnaorganisatsiooniga tülli läinud abilinnapea Monica Rand ei kavatse oma ametist lahkuda, kuigi seda nõuab uus piirkonna juht Jaan Toots. Pikka aega Tartu piirkonda juhtinud Aadu Must ütles Indrek Kiislerile, et uute juhtide käitumine on talle mõistetamatu.