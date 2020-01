"Üks teema on Keskerakonna sees toimuv ja teine teema on linnavalitsuse igapäevane töö ning see viimane toimib," kinnitas Klaas esmaspäeval ERR-ile.

Küsimusele, kas olukord, kus Keskerakond soovib vahetada abilinnapea Monica Ranna sellelt kohalt välja, kuid viimane keeldub lahkumast, tunnistas Klaas siiski, et see loob linnavalitsuse ümber õhkkonda, mis selle tööle kasuks ei tule.

"Ja sellepärast on ka minu sõnum praegu heale koalitsioonipartnerile, et nüüd, kui aasta on taas alanud ja on esimene täistöönädal, siis kõik need koosolekud, mida nad on planeerinud, viiksid selleni, et nad saaksid enda sees selguse majja," rääkis linnapea Klaas. Tema sõnul peaks Keskerakonnal olema alanud nädalal mitmeid koosolekuid, mis võiksid olukorrale lahenduse tuua.

Kommenteerides väiteid, justkui oleks Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots lubanud Rannale abilinnapea kohalt lahkumisel uut töökohta ühe Tartu lasteasutuse juhina, rõhutas Klaas, et selline käitumine ei ole lubatav. "Kindlasti Tartu linnavalitsusega seotud allaasutuste ametikohad ei saa olla mitte mingisugusekski kauplemise objektiks ja need täidetakse konkursi alusel. Nii, et siin on seisukoht väga üksühene," ütles ta.

Klaas hoidus kommenteerimast oma läbisaamist Tootsiga, kuid rõhutas uuesti töiseid suhteid Keskerakonnaga. "Meie koostöö Keskerakonna Tartu piirkonnaga on töine nagu ma ka äsja mainisin. Kõige olulisem aasta dokument ehk linna eelarve on volikogus kenasti üksmeelselt vastu võetud, vajalikud alused selliseks tööks on üksmeelselt loodud," ütles linnapea.

Samale viidates ei näinud ta vajadust kaaluda ka koalitsioonipartneri vahetust linnas. "Meie koostöö toimib, eelarve on vastu võetud, igapäevane töö laabub ja on vastastikune töine õhkkond. Nii, et ma loodan, et Keskerakond lähiajal saab ka selgeks vaieldud omavahel need teemad, mis praegu päevakajalised on," ütles Klaas vastuseks küsimusele, kas ta ei ole mõelnud koalitsioonipartneri vahetusele.

Tartu 49-liikmelises volikogus moodustavad koalitsiooni Reformierakonna fraktsioon, millel on 20 kohta ja Keskerakonna fraktsioon, millel on volikogus seitse saadikut. Lisaks on linnavolikogus kaheksa kohta Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal (SDE), kuus kohta Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) ja Isamaal kolm kohta. Valimisliidul Tartu Heaks on kolm ja valimisliidul Tartu Eest kaks esindajat. Koalitsioonilepingu sõlmisid 29. oktoobril 2017 Reformierakond ja Keskerakond. Ühtlasi sõlmiti koostööprotokoll valimisliiduga Tartu Eest.

Keskerakonna Tartu piirkond, mis valis sügisel endale uue juhtkonna, otsustas välja vahetada erakonnakaaslastest abilinnapead Monica Ranna ja Madis Lepajõe. Rand keeldus esialgu ettepanekust, kuid detsembris teatas, et lahkub novembris tehtud kokkuleppe järgi abilinnapea ametist 1. jaanuaril, kui peetakse kinni temaga sõlmitud kokkulepetest. Lõppenud aasta viimasel päeval ta aga tagasiastumisavaldust ei esitanud, kuna väidetavalt ei saanud töökohta, mida erakonna Tartu piirkonna juht Toots olevat talle vastutasuks lubanud. Lepajõe on haiguslehel ning tema küsimus on hetkel külmutatud.