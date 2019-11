India jagas pealinnas koolidele õhusaaste tõttu viis miljonit maski

India võimud jagasid pealinna Delhi koolidele viis miljonit maski, sest saaste on muutnud õhu nii mürgiseks, et võimud olid sunnitud kuulutama linnas välja rahvatervisega seotud hädaolukorra.

Ülemkohtu volitatud paneel kehtestas Delhis ja kahes kõrvalosariigis mitu piirangut, sest õhukvaliteet on langenud väga madalale tasemele, vahendas BBC.

Muu hulgas on peatatud kõik ehitustööd, samuti on keelustatud ilutulestikud. Järgmise nädala teisipäevani on suletud pealinna koolid.

Delhi juhtivminister Arvind Kejriwal ütles, et linn on muutunud "gaasikambriks".

Kejriwali sõnul antakse õpilastele ja nende vanematele maskid, mida soovitatakse võimalikult palju ka kasutada.

Peenosakeste PM2.5 tase Delhi õhus on praegu 533 mikrogrammi kuupmeetri kohta. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovituse järgi ei tohiks PM2.5 tase aga ületada ööpäevas keskmiselt 25 mikrogrammi kuupmeetri kohta.