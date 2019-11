Pärnu haiglas käib aastas ravil sadu vähidiagnoosiga patsiente, kellele võimalus sealsamas kemoteraapiat saada teeb elu lihtsamaks.

Seda on Pärnus võimalik teha vaid koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga, sest sealsed onkoloogid käivad Pärnus kohal.

"Aktuaalne kaamera" läks koos rinnavähki põdeva Ilme Ojaga vaatama, kus ja mismoodi keemiaravi tehakse. Valiti selleks päev, kus tegelikku ravi ei toimu, sest siis ei häiri teisi patsiente. Kohapealset ja Talllinnas tehtavat ravi ei saa võrreldagi.

"Nii see on ju super, milline ajakulu. Ja kuna mul see luumurd ja liikumine raske, siis käia kogu aeg Tallinnasse on ju väga keeruline. Sellepärast on ikka superhea. Ja diagnoosid, vereproov on siin ja kompuuter tehakse siin. Ma ju kaks esimest keemiat sain Tallinnas ja ma tean, mida see tähendab. Ja muidugi see ka, et see on siin väike. Tallinnas sa oled nagu konveieri peal, aga siin sa tunned individuaalselt, et sinuga suheldakse. Keemiaraviõed on kõik hästi toredad ja nagu omad inimesed juba. Onkoloog käib kohal, Tallinnast tulevad ikkagi targad arstid," selgitas Oja.

Praegu näitab õde, kuidas keemiaravi käib. Ainult soolalahuse asemel tilgutatakse veeni ravimit.

"Selleks et Tallinnasse käia, tuleb ju seal olla terve päev. Hommikul minna, kõigepealt vereproov. Siis oodata paar tundi. Siis arsti visiit, siis jälle paar tundi ootad, millal rohi apteegist tuleb. Ja siis see tilkumise aeg veel, kuidas kellelgi. Võib-olla laheb ka paar-kolm tundi seal tilga all," lisas ta.

Ilme Ojal on keemiaravi juba läbi, nüüd saab ta rohtu luu tugevdamiseks. Tema sõnul on tervis juba palju parem.