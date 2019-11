Välisminister soovitab presidendil Moskvasse mitte sõita

Küll tunnistas minister, et Vene saatkond on uurinud, kas Venemaa presidendi Vladimir Putini erilennuk saaks Tartus maanduda, kui Putin otsustab osaleda soome-ugri maailmakongressil. Reinsalu tervitaks Venemaa otsust kehtestada tasuta elektrooniline viisa Pihkva oblasti külastamiseks, sest see lihtsustaks Petserimaa külastamist. Välisminister ütles Indrek Kiislerile, et ta polnud justiitsministrina töötades teadlik, et valmistatakse ette Kaljulaidi visiiti Moskvasse