"Olukorras, kus Venemaa president Vladimir Putin üritab ümber kirjutada Teise maailmasõja ajalugu ning õigustab MRP salakokkulepete sõlmimist ja rahvusvahelise õiguse rikkumist, ei ole Isamaa erakonna hinnangul Eesti Vabariigi presidendil sobiv minna 9. mail 2020. aastal Moskvasse tähistama Teises maailmasõjas saavutatud võitu Natsi-Saksamaa üle," öeldakse Isamaa avalduses, mis tehti Tartu rahu 100. aastapäeva eel.

Isamaa rõhutab, et Eesti Vabariigi jaoks ei lõppenud Teine maailmasõda mitte 9. mail 1945, vaid hoopis hiljem: iseseisvuse taastamisega 1991. aastal ja sellega, kui NSV Liidu sõjaväeüksused Eestist 1994. aastal lahkusid. "Seetõttu omab 9. mai 1945 Eesti jaoks sootuks teistsugust tähendust ja me peame Eesti okupeerimist NSV Liidu poolt ja selle tagajärgi jätkuvalt rahvusvaheliselt teadvustama. Me oleme aastaid pingutanud selle nimel, et Euroopa ja teised maailma riigid mõistaksid meie ajalugu ja ebaõiglust, mis sai osaks Eestile ja Ida-Euroopa riikidele pärast Teise Maailmasõja lõppu," öeldakse avalduses ning lisatakse: "Selle rahvusvahelise õiguse rikkumise ja ülekohtu teadvustamiskohustus laieneb ka Eesti Vabariigi presidendile."

Presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe ütles reedel ERR-ile, et Kaljulaid ei ole veel saanud Putinilt kutset 9. maiks Moskvasse tulla.

Isamaa liikmest välisminister Urmas Reinsalu on ka varem öelnud, et tema ei soovitaks Kaljulaidil 9. mail Moskvasse sõita.